Usuaris de l'R3 denuncien «una forta retallada» en el nou pla de transport alternatiu pel tall de desdoblament

Les plataformes d'usuaris Perquè no ens fotin el tren i l'associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) han denunciat "una retallada molt significativa" en el nou Pla Alternatiu de Transport (PAT) que Renfe preveu posar en marxa durant el tall de 16 mesos que patirà l'R3 a partir del 27 de setembre.

En concret, denuncien que no hi haurà busos directes entre la Garriga i Barcelona cada 30 minuts durant tot el dia, sinó que n'hi haurà vuit per sentit. A més, afegeixen que, quan el tall sigui entre Mollet del Vallès i la Garriga, no hi haurà busos que facin el traspàs entre les dues poblacions, i asseguren que Renfe preveu fer públics els detalls del PAT a principis de setembre.

El tall de l'R3 per les obres de desdoblament centrades en el tram entre Parets i la Garriga està previst que comenci el 27 de setembre i que s'allargui durant 16 mesos. El passat 11 de juny, Renfe ja va presentar una proposta de Pla Alternatiu de Transport que es va veure bé per totes les parts.

Després d'aquell anunci, però, Renfe va anul·lar la licitació i en va publicar una altra "molt menys dotada de serveis", es queixen les plataformes. A la reunió que han mantingut aquest dimecres Generalitat i Renfe, aquest últim ha admès que caldrà fer una licitació addicional a la qual ara mateix es troba en curs.

Les plataformes denuncien que la nova proposta conté una retalla "significativa" de l'oferta de busos directes entre la Garriga i Barcelona respecte al que s'havia anunciat l'11 de juny. Critiquen que s'al·lega "una suposada no disponibilitat de prou mitjans en el sector de les empreses d'autobusos" per dur-lo a terme, un fet que, segons les plataformes d'usuaris, evidencia una voluntat "de reduir costos" sense tenir en compte la necessitat del servei dels usuaris.

També recorden que el tall, inicialment previst per a una durada de sis mesos, ja es va allargar fins als 16: "Els successius endarreriments i la durada exagerada estan portant el termini d'aquest primer tram de desdoblament a un retard global de més de 2 anys", subratllen en un comunicat.

Per tot plegat, exigeixen la participació activa dels ajuntaments i col·lectius d'usuaris en la definició del PAT i reclamen una interlocució directa amb Renfe i la Generalitat per introduir millores en la proposta que s'hauria de fer pública a principis de setembre.