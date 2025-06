Un desdoblament històric i prop d'un any i mig de tall: així seran les obres de l'R3 de Rodalies

El desdoblament de la via de la línia R3 de Rodalies. Fa més de quaranta anys que es fa ballar la idea, però encara no se n'han vist mai les obres, ni tan sols en el primer tram de tots els previstos, el que va de Parets del Vallès a la Garriga (Vallès Oriental). Recentment, fins i tot, hi ha hagut dos endarreriments d'última hora. Ara, però, Adif promet tenir-ho tot enllestit i aporta una nova data per a l'inici de la construcció del doble traçat de les vies de l'R3: el 27 de setembre. Segons els nous càlculs, quan acabi l'estiu s'iniciarà un tall ferroviari que s'allargarà prop d'un any i mig (16 mesos), molt més temps del previst inicialment. De fet, és el tall de Rodalies més perllongat que recorden els actuals gestors de la infraestructura ferroviària a Catalunya.

Una de les claus de la intervenció -que pretén acabar amb l'anomalia de l'única línia que disposa d'una sola via- és que la interrupció del pas de combois constarà de dues fases. Per compensar-ho, hi ha preparada una flota de 107 autobusos nous per cobrir les distàncies que quedin descobertes per la manca de tren.

Primera fase: conjuntament amb Montcada-Bifurcació

La primera part de les obres preveu començar el setembre i acabar l'abril del 2026. Inclourà tant l'inici del desdoblament de les vies entre Parets i la Garriga -tram que implica entremig les parades de Granollers-Canovelles i de les Franqueses del Vallès- com la renovació integral de l'estació de Montada-Bifurcació. Això, però, provocarà amb una particularitat: els trens de la línia R3 només circularan en el tram alt, entre la Garriga i Puigcerdà. De l'Hospitalet de Llobregat a Montcada-Bifurcació s'espera que els viatgers facin servir els combois de la R4 -que sí que mantindrà l'oferta- o el metro. A més, però, hi haurà els busos.

Esquema de l`afectació a l`R3 durant la fase 1 de les obres del desdoblament / Rodalies

Els autobusos contractats per Renfe per cobrir els trajectes que es perdin per la primera part del tall ferroviari, que s'allargarà des se Montcada-Bifurcació fins a la Garriga, tindran una freqüència de 30 minuts i es reforçaran en hores punta. En aquest sentit, hi haurà dos tipus de trajectes. Uns busos faran les diverses parades de la línia R3 entre Centelles i Barcelona. Uns altres autobusos faran trajectes directes per carretera, estalviant-se el gruix de les aturades pel camí: aquest servei estarà disponible tant a la Garriga, com a Centelles i Parets del Vallès. De fet, segons Renfe, una de les noves decisions introduïdes a partir de les peticions dels usuaris farà que alguns autobusos directes entre Centelles i Barcelona s'allargaran també fins a Vic. En qualsevol dels casos anteriors, però, l'entrada en autobús a la capital catalana es limitarà a l'estació de Fabra i Puig, on s'espera que la gent complementi el seu trajecte amb metro o la línia R4 de Rodalies.

Segona part: el nucli del desdoblament

La segona fase de les obres ja haurà deixat acabada la renovació de Montcada-Bifurcació i donarà pas a una versió reduïda de les afectacions. Els trens de l'R3 tornaran a circular des de l'Hospitalet de Llobregat fins a Mollet-Santa Rosa, i allà sí que començarà un tall que arribarà fins a la Garriga. Del maig del 2026 al gener del 2027 està previst que no hi circuli cap comboi, en un tram que inclou cinc estacions. Entremig s'estarà treballant a l'espai on apareixeran dues vies per primera vegada a l'R3.

Esquema de l`afectació a l`R3 durant la fase 2 de les obres del desdoblament / Rodalies

Per compensar aquesta afectació entre Mollet Santa-Rosa i la Garriga es mantindrà l'ús de 107 autobusos. Ara bé, que faci parades entre els pobles afectats pel tall ferroviari, només hi haurà un servei. Serà un autobus que circularà entre Centelles i Mollet. Per contra, els trajectes directes es mantindran entre Centelles i Barcelona -incloent-hi alguns que arribin a Vic-, entre la Garriga i Barcelona, i entre Centelles i Mollet-Santa Rosa.

Les obres fetes fins ara (i el que queda)

Aquest conjunt d'obres anunciades suma uns 50 milions d'euros de la renovació de Montcada-Bifurcació i uns 160 milions de la duplicació de la via entre Parets i la Garriga, i dona continuïtat a les tasques que ja s'han anat fent els darrers anys. Per exemple, s'han remodelat diverses estacions -això ja va implicat un primer tall d'uns quatre mesos- i s'han preparat a nivell de senyalització, comandament i acessibilitat també. Ara falta passar a l'acció en molts aspectes on s'intervindrà simulatàniament, més enllà de la duplicació de la via. Un d'aquests projectes encara pendents és la nova estació de Parets del Vallès, però també cal sumar-hi nombroses mesures tècniques.

En total, s'aconseguirà desdoblar les vies d'un tram de 17 quilòmetres. Això permetrà facilitar l'operativa del pas de trens per aquesta zona -ja no hauran d'esperar a cada estació per facilitar el pas d'un o altre comboi- però també evitarà les incidències, ja que si un tren s'aturava a la via única, això complicava tota la logística del dia. Ara bé, encara queda tota la resta de l'espai encabit entre Montcada i Reixac i Puigcerdà.