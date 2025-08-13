Els Mossos obren una web per retornar els més de mil mòbils robats per una estructura criminal

Els Mossos han habilitat un espai a la seva pàgina web perquè el propietari d'un dispositiu robat pugui comprovar si el seu és un dels recuperats pel cos i, així, pugi recuperar-lo. La iniciativa arriba just després que el cos detingués a 20 persones implicades en una estructura criminal que controlava el mercat il·lícit de telèfons mòbils sostrets a Barcelona i estafava les víctimes dels furts.
Com funciona la web?
En la publicació a X, els Mossos detallen com saber si s'ha recuperat un telèfon en concret. Per fer-ho, és necessari disposar del codi IMEI del dispositiu. Aquesta xifra de 15 números s'ha d'introduir al cercador que s'ha habilitat a la pàgina web del cos i prémer al botó 'Cercar'. A continuació, apareixerà si el mòbil s'ha recuperat o no.
De moment, la cerca es limita als dispositius recuperats en l'operació realitzada pel cos de Mossos d'Esquadres el passat mes de juliol i que estan pendents de retornar al seu propietari. En cas d’obtenir una resposta positiva del sistema cal que es comuniqui a la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, per tal de verificar tota la informació.
Què és l'IMEI i com funciona?
El terme IMEI significa International Mobile Equipment Identity, i és un identificador únic que té cada telèfon mòbil. Això vol dir que el número IMEI del teu mòbil no ho té cap altre telèfon del món.
L'IMEI ho trobaràs en la caixa del teu dispositiu o imprès en la seva part posterior. Però si per alguna raó no pots trobar-ho, n'hi ha prou amb realitzar una trucada al *#06# perquè t'aparegui l'IMEI en pantalla.
El robatori de més de 1000 mòbils
Els Mossos d'Esquadra van desarticular aquest juliol l'organització que s'encarregava del mercat il·lícit de mòbils a Barcelona. La trama, que enviava els aparells a l'estranger, principalment a la Xina i el Marroc, incloïa diferents grups en cada etapa del procés: els que compraven els telèfons sostrets i es dedicaven a la receptació, els que cometien estafes a les víctimes de robatoris i els que propiciaven el programari maliciós per perpetrar les estafes.
Es tracta del cop policial més important a xarxes que controlen el mercat il·lícit de revenda de mòbils sostrets, segons ha apuntat l'inspector Lisard Hidalgo. Una operació que s'emmarca en el pla Kanpai i que ha permès als Mossos detenir 20 persones -d'entre 30 i 40 anys-, de les quals s'ha decretat l'ingrés a presó preventiva de quatre, i recuperar 1.022 mòbils amb un valor estimat de 400.000 euros en el mercat il·lícit.