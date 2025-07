Cau l'estructura criminal que controlava el mercat de revenda de mòbils robats a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una estructura criminal que controlava el mercat il·lícit de telèfons mòbils sostrets a Barcelona i estafava les víctimes dels furts. La trama, que enviava els aparells a l'estranger, principalment a la Xina i el Marroc, incloïa diferents grups en cada etapa del procés: els que compraven els telèfons sostrets i es dedicaven a la receptació, els que cometien estafes a les víctimes de robatoris i els que propiciaven el programari maliciós per perpetrar les estafes.

Es tracta del cop policial més important a xarxes que controlen el mercat il·lícit de revenda de mòbils sostrets, segons ha apuntat l'inspector Lisard Hidalgo. Una operació que s'emmarca en el pla Kanpai i que ha permès als Mossos detenir 20 persones -d'entre 30 i 40 anys-, de les quals s'ha decretat l'ingrés a presó preventiva de quatre, i recuperar 1.022 mòbils amb un valor estimat de 400.000 euros en el mercat il·lícit. Per ara, el cos policial té constància de 25.000 euros estafats a les víctimes a través de compres fetes amb les targetes bancàries vinculades als dispositius. En els 11 escorcolls fets, set en domicilis i sis en establiments comercials, s'han intervingut 74 ordinadors, 32 tauletes, 15 datàfons i 43.000 euros en efectiu.

Segons ha explicat Hidalgo, cap de la Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona, els detinguts són "coneguts" per la policia i alguns ja tenien causes obertes. La investigació va començar el primer trimestre de l'any passat, quan diversos ciutadans amb geolocalització al mòbil van indicar que els seus dispositius es trobaven en diferents adreces del barri del Raval de Barcelona i que algunes d'elles havien estat estafades amb targetes que tenien vinculades a l'aparell.

Missatges fraudulents per accedir als mòbils

Una de les faccions desarticulades enviava missatges fraudulents d'aparença legítima als propietaris amb un enllaç per aconseguir les credencials per accedir al telèfon. És així com aconseguien accedir a les targetes vinculades al dispositiu i gastaven els diners en establiments comercials pròxims, com ara fruiteries, supermercats o carnisseries, que actuaven en connivència amb els compradors de mòbils robats. En el marc de l'operació, també s'ha desarticulat el grup que facilitava el programari maliciós per enviar els missatges fraudulents que creaven els enllaços per fer les estafes. Si bé, els Mossos sospiten que aquest grup també proporciona capacitat tècnica a altres grups d'estafadors.

L'estructura criminal desarticulada també enviava els aparells a l'estranger, principalment a la Xina en paquets i al Marroc en transport per carretera. Allà, per exemple, els dispositius als quals no havien pogut accedir acabaven en fàbriques per peces.

Fins a 171 denúncies de robatoris

Entre el miler de mòbils recuperats, els Mossos tenen constància de 171 denúncies com a sostrets. La majoria, s'han fet a Catalunya, però també s'han identificat dispositius sostrets a València, Sevilla o Alcoi, així com dos d'ells a l'estranger, concretament a Lisboa i Milà. Ara, els investigadors estan intentant identificar el propietari de cada telèfon. En els casos en què no consta cap denúncia, es contactarà les companyies de telefonia mòbil. També es preveu que en les pròximes setmanes es posi en marxa un apartat al web dels Mossos d'Esquadra per facilitar al ciutadà la localització i identificació dels terminals.

En cas de robatori del mòbil, ha insistit l'inspector Hidalgo, cal donar de baixa les targetes bancàries vinculades al dispositiu, desconfiar d'enllaços que demanen les credencials d'accés a l'aparell i denunciar els fets, així com aportar el número identificador IMEI.