El temps d'aquest dilluns 1 de desembre: no s'esperen ruixats, però sí més fred

Aquest diumenge hem travessat una jornada freda i amb algunes precipitacions puntuals que desapareixeran aquest dilluns. Al matí de dilluns el cel estarà majoritàriament serè, però a partir de la tarda arribaran bandes de núvols alts al nord-oest. Independentment, hi haurà alguns núvols fins a l'inici de la tarda a la depressió Central, així com alguns d'aïllats a punts del sector central del litoral i de l'extrem sud.
No s'esperen precipitacions durant la jornada de dilluns al país, però sí una baixada de temperatura. La mínima serà lleugerament i moderadament més baixa, però la màxima es mantindrà semblant, tot i que a Ponent i l'altiplà Central baixarà entre lleugerament.
La resta de la setmana s'espera igual d'estable, amb temperatures mínimes i màximes que es mantindran i pujaran lleugerament dijous. Encara que es preveu que alguns fronts d'aire travessen el país, no tindran conseqüències en el temps durant la setmana.
Aquest dilluns, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 9 graus de mínima i es preveu arribar als 16 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà -1 grau de mínima i s'arribarà als 15 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de -1 grau que pujarà fins als 8 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 6 graus de mínima que podran arribar fins als 16 °C segons la previsió.