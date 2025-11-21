21 de novembre de 2025

Primera nevada de la temporada a Catalunya: les millors imatges

Publicat el 21 de novembre de 2025 a les 13:36
Actualitzat el 21 de novembre de 2025 a les 13:41

La primera nevada de la temporada ha arribat a les poblacions de la part nord del Pallars Sobirà i ha deixat imatges de postal. Tot i que la nevada ha caigut per sobre els 1.200 metres, algunes volves també han arribat a la capital de comarca. La neu i el gel han obligat a circular per algunes carreteres amb cadenes, mentre les màquines llevaneu han fet feina per deixar les vies netes. La nevada ha fet canviar d'imatge les estacions d'esquí que en els darrers dies han acumulat un mantell de neu que junt amb les temperatures gèlides els facilitarà poder continuar fent neu produïda.

 

Marta Lluvich
  • La carretera d'accés a Espot, emblanquinada -
Marta Lluvich
  • L'estació d'esquí d'Espot. -
Marta Lluvich
  • Un grup de joves jugant amb la neu a Esterri d'Àneu. -
Marta Lluvich
  • El poble d'Escaló, nevat. -
Marta Lluvich
  • Una persona retirant neu d'un carrer, a Llavorsí. -
  • El pont d'Espot, nevat. -
Marta Lluvich
  • Tres cavalls en un prat cobert de neu, a Esterri d'Àneu. -
Marta Lluvich
  • La carretera C-13, a tocar d'Esterri d'Àneu -
Marta Lluvich
  • El poble d'Esterri d'Àneu, nevat. -
Marta Lluvich
  • Un llevaneu, en un carrer d'Espot. -

