La primera nevada de la temporada ha arribat a les poblacions de la part nord del Pallars Sobirà i ha deixat imatges de postal. Tot i que la nevada ha caigut per sobre els 1.200 metres, algunes volves també han arribat a la capital de comarca. La neu i el gel han obligat a circular per algunes carreteres amb cadenes, mentre les màquines llevaneu han fet feina per deixar les vies netes. La nevada ha fet canviar d'imatge les estacions d'esquí que en els darrers dies han acumulat un mantell de neu que junt amb les temperatures gèlides els facilitarà poder continuar fent neu produïda.