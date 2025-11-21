Entre una nova variant i una tendència prevista: per què s'ha avançat la passa de grip?

Els nassos vermells i els mocadors de paper han envaït la majoria de llars, oficines i escoles de Catalunya els darrers dies. El gran culpable és el virus de la grip que, com cada any, s'ha estès ràpidament amb la caiguda de les temperatures. La situació és generalitzada a l'hemisferi nord i, per això, el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) ha fet una crida a la vacunació general en un comunicat aquest dijous.
La recomanació arriba davant la ràpida expansió de la variant K del virus i per l'augment de deteccions de casos de grip molt abans de l'habitual. I és que les autoritats europees avisen que s'han avançat "entre tres i quatre setmanes" respecte a les últimes dues temporades. Des del Departament de Salut, expliquen a Nació que ho tenien previst perquè els contagis també es van avançar a l'hemisferi sud i que la nova variant K no ha tingut un gran impacte i no suposa un gran perill per a la salut de la població no de risc. Per això van iniciar la campanya de vacunació a mitjan setembre, tot i que se sumen a la crida de l'ECDC.
Quan serà el pic de grip a Catalunya?
Esteve Fernández, secretari de Salut, explica a aquest diari que a finals d'agost van preveure aquestes setmanes d'avançament per la situació de l'hemisferi sud que és on comença a circular la grip. Arran de la previsió, van informar la població i van avançar la vacunació a mitjan setembre de nens, perquè són els primers que s'infecten, de persones majors de 80 anys, de residències i de dones embarassades.
"Ens hem trobat en un canvi de tendència a l'alça amb cinc setmanes d'antelació amb la campanya de l'any passat. Això vol dir que el pic de la grip també arribarà abans, segurament a mitjan desembre", ha conclòs. Gràcies a la previsió, entre diverses mesures, van avançar la vacunació i ara, hi ha 200.000 persones més vacunades que l'any passat en aquesta alçada d'any.
"La variant K no és destructiva ni mortal"
Tot i estar encara en un estat d'estudi prematur, Fernández esmenta que no cal alarmar-se per la nova variant: "És el mateix virus amb una certa evolució, cal estar atents i anar monitorant i fins que no hi hagi més casos no es podrà veure si és més greu o no, però en cap cas implica una perillositat diferent que les altres variants de virus", ha informat a Nació. "No és destructiva ni mortal", ha afegit.
Respecte a aquesta variant, la vacunació no canvia i "no s'ha de confondre amb un altre virus o una altra variant més gran". L'estructura del virus és la mateixa i són unes mutacions que formen part del procés normal que s'estudia cada any. Per tant, les parts més importants del virus estan cobertes amb la vacunació subministrada i continuarà sent efectiva davant aquestes petites variants. Tot i això, com explica Salut, "sempre hi pot haver algun cas que immunitàriament se'ns escapi".
Queixes d'infermeres i de centres de salut
Arran de la urgència d'avançar les taxes vacunals de grip a la població, Salut va adoptar la mesura de permetre la vacunació sense cita prèvia. Una decisió que va provocar diverses queixes de professionals de la salut que argumentaven que aquest fet comportaria unes saturacions als centres. Fernández explica que aquesta estratègia es va planificar i tothom estava avisat: "Ens van sorprendre les queixes", ha mencionat.
En aplicar la mesura, es va informar la població que era prioritari que es demanés cita prèvia, però que sempre quedava l'alternativa. A més, esmenta que no va generar cues ni càrregues de treball. "El 50% de les persones que s'han vacunat ho van fer demanant cita prèvia, el 35% de forma oportunista, és a dir, tenen una visita al metge i aprofiten per vacunar-se i el 15% en forma de visites espontànies", ha indicat Esteve Fernández, secretari del Departament de Salut.