Els errors amb la calefacció que disparen la factura

La gelor arriba a Catalunya i per fer-hi front pel carrer cal anar ben abrigat, però a casa la calefacció soluciona el problema, però hi ha un inconvenient... la factura. És a dir, la comoditat es paga i al llarg de tot l'hivern es poden esfumar uns quants centenars d'euros. Segons l'Institut Català d'Energia qui té gas natural o electricitat pot gastar-se més de 1.000 euros a l'any, mentre que qui té biomassa paga vora els 650 euros.
La quantitat exacta depèn, en bona part, de l'eficiència de les calderes i radiadors, per això hi ha errors que cal evitar per tal que la factura del llum o gas no es dispari i arruïni alguns dels mesos de més fred.
Revisar el circuit i purgar
En primer lloc, un cop s'acosta el fred cal posar la casa a punt i això vol dir revisar l'estat del circuit de calefacció. Un dels problemes més comuns és el taponament d'una part del circuit, i per diagnosticar-ho cal tocar el radiador i si es comprova que hi ha parts significativament més calentes que d'altres vol dir que l'aire que hi ha dins del circuit dificulta que l'escalfor circuli correctament.
Per resoldre-ho només car purgar-los. Fer-ho és molt senzill: cal encendre la calefacció, obrir el pas d'escalfor del radiador i a l'altra banda d'on es troba la clau hi ha un una espècie de caragol. Allà, amb l'ajuda d'un tornavís pla, caldrà girar el cargol en sentit antihorari i començarà a sortir aigua i aire, per tant, és recomanable col·locar un got sota perquè l'aigua no caigui a terra. Un cop deixi de sortir aire, voldrà dir que el radiador ja està purgat.
Posar fonts de calor sota les finestres és una bona idea
Segons explica Betevé, després d'haver consultat a professionals del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya, un error molt comú és no posar radiadors a les zones més fredes, com per exemple sota de finestres. Des del Gremi indiquen que és important situar els radiadors prop de balcons o finestres perquè el vidre és un material molt fred i l'ideal és que el radiador augmenti la temperatura d'aquell material per millorar el confort i no es refredi de pressa l'habitacle. Un altre lloc on es recomana col·locar un radiador és a la porta d'accés, donat que fa de barrera de l'exterior.
Focalitzar l'escalfor
Una manera d'estalviar energia és tancar el pas d'aquells radiadors que es troben en llocs on no es passa estona. Per exemple si durant el dia es fa vida a la cuina i al menjador, els radiadors de les habitacions poden estar tancats, però cal tenir en compte que de res serveix tancar el pas d'aquells radiadors si no es tanca la porta de les habitacions.
És a dir, cal aïllar aquells espais de la casa i mentre allà farà fred, la resta de la casa es mantindrà amb escalfor i estalviant de manera significativa. Per exemple, en el cas de les habitacions, un cop es faci fosc i s'acosti l'hora d'anar a dormir sí que es pot obrir el pas d'escalfor i les portes per tal que tot plegat s'aclimati.
Ventilar, però no passar-se
Un altre dels errors és ventilar massa la casa: amb 10 minuts és suficient. Més estona refreda excessivament la llar i després costa que es torni acumular escalfor. Per fer-ho es recomana ventilar en les hores de màxima llum i no fer-ho a primera hora del matí.