Les claus per evitar la tos nocturna: «La calefacció és un problema»

Descasar bé és essencial per tenir un bon dia i, tot i que amb el fred es descansi millor que amb la calor, l'hivern també porta alguns entrebancs que dificulten agafar el son i dormir bé. Un dels casos més freqüents generats pel fred és la tos nocturna.
Aquest tipus de tos és més molesta, ja que els efectes no només existeix quan es té tos, sinó que també afecten l'endemà en el cas que no ens deixi descansar bé. Però com amb gairebé tot hi ha maneres de solucionar-ho o en qualsevol cas atenuar els seus efectes.
Per què succeeix la tos nocturna?
La tos nocturna no és més que un simple reflex del nostre cos per protegir-se i eliminar secrecions o agents irritants. La tos afecta entre un 10% i un 30% de la població i els motius poden ser diversos. És causada per infeccions respiratòries que poden ser lleus o greus, com un constipat o una pneumònia, també per al·lèrgies, asma o irritació per fumar tabac, l'aire sec o ambients contaminats.
La tos pot empitjorar a les nits per diversos motius, per una banda, la posició horitzontal fa que s'acumulin més secrecions i estreny les vies respiratòries, causant més dificultat per expulsar aquestes secrecions. Per altra banda, l'escalfor acumulada a la llar per la calefacció genera que l'ambient sigui més sec i, per tant, provoqui més tos.
Com posar remei a la tos nocturna?
- Per evitar la sequedat ambiental utilitzar un humidificador pot ser clau. Al cap i a la fi, contraresta l'ambient sec que provoca la calefacció. La humitat ideal és d'un 50%, ja que si se supera pot generar la proliferació de bacteris i fongs, el que consegüentment pot provocar més tos i malalties.
- Beure quelcom calent pot alleugerir la raspera i la irritació, per això la millor opció és prendre un te relaxant amb mel.
- La posició en horitzontal fa que es generi major acumulació de secrecions. I per aquest motiu és molt adient col·locar el tronc o el cap una mica més elevat que la resta del cos. Situar una algun coixí extra al cap o a l'esquena farà canviar lleugerament la postura i farà que la mucositat flueixi sense causar tanta tos.
- Abans d'anar a dormir també es recomana fer gàrgares amb aigua tèbia i una mica de sal abans d'anar a dormir. L'aigua amb sal alleuja el dolor i la irritació de la gola.
- Mantenir-se hidratat durant el dia. Beure com a mínim dos litres d'aigua al dia permet mantenir humidificades les vies respiratòries, a més, en cas de tenir moc farà que el moc sigui més líquid i més fàcil d'expulsar.
Tot i això, si els efectes són severs cal visitar un professional per tal que identifiqui detalladament quin és el focus del problema i pugui, fins i tot, subministrar medicaments en cas de ser necessari. En cas de patir un constipat, a la farmàcia també ens poden ajudar a gestionar millor el descans i desfer-nos dels refredats.