El temps del cap de setmana del 29 i 30 de novembre: gran canvi de temps per a diumenge

De cara a aquest cap de setmana sembla que tot es mantindrà estable, però la realitat és que estem a l'espera que diumenge el temps ens sorprengui amb una baixada forta de les temperatures, núvols i ruixats a gran part del país. Dissabte al matí el cel estarà enteranyinat per núvols alts i prims durant tot el dia a punts de la depressió Central, sobretot a Ponent.
No s'esperen precipitacions ni vents forts, però sí un lleuger augment de la temperatura mínima en general, si bé al quadrant nord-est podrà pujar moderadament.
Diumenge és quan el cel no donarà treva i la predicció canvia radicalment. Fins al migdia el cel estarà molt ennuvolat i cobert arreu, amb núvols més compactes i abundants al Pirineu i Prepirineu occidental. A més, s'espera precipitació a primeres hores de la matinada al Pirineu i Prepirineu occidental, que durant el matí també afectarà el terç oest, altres punts del Pirineu i Prepirineu i de la Catalunya central, mentre que no es descarta a la resta de Catalunya.
Al llarg de la tarda s'obriran clarianes progressivament de nord-oest a sud-est i, al final del dia, quedarà serè o poc ennuvolat en general; tot i això, continuarà molt ennuvolat o cobert de núvols baixos al vessant nord del Pirineu la resta del dia, així com fins al vespre a la meitat sud del litoral i prelitoral.
Durant la tarda de diumenge s'esperen alguns ruixats a la Catalunya central i al litoral i prelitoral central i sud, tot i que la precipitació serà d'intensitat feble i acumularà quantitats poc abundants. La cota de neu se situarà entorn dels 1.000 i 1.200 metres al Pirineu i Prepirineu occidental i entre els 1.200 i 1.400 metres a la resta del país.
La temperatura diumenge a Barcelona començarà el dia amb uns 10 graus de mínima i es preveu arribar als 14 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 1 grau de mínima i s'arribarà als 13 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 0 graus que pujarà fins als 11 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 6 graus de mínima que podran arribar fins als 14 °C segons la previsió.