El temps d'aquest divendres 28 de novembre: núvols alts i cel tapat

El temps d'aquest divendres 28 de novembre estarà marcat pels núvols alts i les temperatures que pujaran lleument a bona part del país. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, fins a migdia el cel estarà bastant ennuvolat pel pas de bandes de núvols alts i mitjans d'oest a est. La densitat d'aquests núvols, al vessant nord del Pirineu, serà més intensa a les primeres hores i també al final de la jornada.
Al matí, els núvols també seran més notables al Segrià, la Noguera, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Ripollès. D'altra banda, s'espera boira a l'Urgell i les poblacions circumdants. A la tarda el cel quedarà enteranyinat per núvols alts a la major part del país. No obstant això, no s'espera precipitació a cap indret de Catalunya.
Segons el Meteocat, la temperatura mínima serà entre lleugerament i moderadament més alta, la pujada es preveu que sigui més notable al quadrant nord-oest. La temperatura màxima pujarà lleugerament, moderadament a punts del terç nord.
Aquest divendres, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 8 graus de mínima i es preveu arribar als 17°C com a màxim. A Girona la jornada tindrà -4 graus de mínima i s'arribarà als 16 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de -3 graus que pujarà fins als 9°C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 4 graus de mínima que podran arribar fins als 18 °C segons la previsió.