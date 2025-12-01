Catalunya detecta gairebé 10 infeccions de VIH cada setmana

Les noves infeccions per VIH van caure lleugerament a Catalunya el 2024 fins a les 487, 9,3 cada setmana. Així ho indiquen les dades del centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya (CEEISCAT), que representen una taxa de 6,1 casos per cada 100.000 habitants i una lleugera disminució respecte a les 525 del 2023.
Dels nous casos del 2024, el 82,1% corresponen a homes (400 diagnòstics), amb una taxa de 10 casos per 100.000 habitants, mentre que la de les dones és de 2,1 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la mitjana d'edat de les persones diagnosticades és de 39 anys. En total, s'estima que 36.524 persones viuen amb VIH a Catalunya i un 5,8% d'elles ho desconeix.
El nombre de nous diagnòstics de VIH ha presentat un descens gradual durant el període 2010-2024, passant de 12,2 casos de VIH per 100.000 habitants el 2010 als 6,1 de l'any passat. Aquesta situació és atribuïble a l'expansió del tractament, que des del 2015 és universal, així com a l'augment de l'ús de la profilaxi preexposició al VIH (PrEP) i a l'ampli ventall d'intervencions desplegades els darrers anys.
La principal via de transmissió ha estat la sexual, amb un 98% del total de nous casos dels quals es disposa d'informació. En concret, el 53,6% dels nous diagnòstics s'han produït en homes que practiquen sexe amb altres homes i un 44,5% van ser en homes i dones heterosexuals. D'altra banda, el 24,9% de persones diagnosticades de VIH el 2024 havien estat diagnosticades d'una ITS en els 12 mesos anteriors, especialment els homosexuals (39,9%), sent la sífilis la més freqüent.
Barcelona i Lleida, les ciutats amb una prevalença més alta
En l'àmbit territorial, les incidències més elevades de VIH es concentren a la regió sanitària Barcelona Metropolitana Sud (9,2 casos per 100.000 habitants), Lleida (9,1) i Barcelona Ciutat (8). En contrast, la regió amb la taxa d'incidència més baixa és Barcelona Metropolitana Nord (2,6).
Per edat, el grup més prevalent dels diagnòstics es va situar entre els 30 i els 39 anys, representant el 32,7% dels casos totals, amb un 32,6% de casos en homes i un 33,3% en dones. Un 43,2% de casos es van produir en persones de 40 anys o més, mentre que el 15,6% corresponien a menors de 25.
Més de 13.000 usuaris reben la PrEP a Catalunya
Una de les estratègies considerades més eficients en la prevenció del VIH és la PrEP, que es dispensa en 21 dispositius sanitaris de Catalunya i del que actualment se'n beneficien més de 13.000 persones (el 39% de tot l'Estat). Aquest tractament suposa una estratègia de salut pública molt efectiva per prevenir el VIH en persones amb elevat risc d'infecció. El Departament de Salut ha indicat que en aquests moments es troba en procés de reordenar l'estratègia per a un accés "a totes les persones que ho necessitin".
A Catalunya hi ha un pla estratègic, el Pla d'acció enfront del VIH i altres 2021-2030, impulsat i coordinat per la Subdirecció General d'Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques del Departament de Salut, i que engloba l'estratègia en aquest àmbit. El document inclou els objectius, estratègies i actuacions a desplegar i recull les propostes de les entitats comunitàries, els professionals, la ciutadania i les administracions catalanes.