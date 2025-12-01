Què és el repte 95-95-95 per frenar el VIH que Catalunya ja frega

En el Dia Mundial de la Sida, les bones notícies s'acumulen a Catalunya. D'una banda, les noves infeccions per VIH van caure lleugerament a Catalunya el 2024 fins a les 487, 9,3 cada setmana; de l'altra, el país ja frega la xifra 95-95-95, un valor clau per erradicar definitivament la malaltia.
L'indicador el va establir ONUSIDA amb els objectius 90-90-90 per al 2020, que fixaven que el 90% de les persones infectades pel VIH ho sàpiguen, que el 90% d'aquestes estiguin en tractament i que el 90% d'aquestes últimes tinguin la càrrega viral indetectable. Les diferents accions portades a terme han permès que Catalunya hagi assolit actualment el 94-93-96, que vol dir que el 94% de les persones infectades pel VIH ho saben, que el 93% d'aquestes estan en tractament i que el 96% d'aquestes últimes tenen càrrega viral indetectable. El nou repte d'ONUSIDA és arribar a '95-95-95' el 2030.
A més, també es treballa perquè les persones amb VIH tinguin una bona qualitat de vida. En aquest sentit, i per tal d'eliminar l'estigma i la discriminació associada, Salut treballa amb el Departament d'Igualtat i Feminisme i el Comitè 1r de Desembre en l'impuls del Pacte social contra la discriminació de les persones amb VIH. Aquest pacte fixa les bases de l'estratègia per resoldre possibles vulneracions de drets i la seva finalitat és canviar la percepció del VIH a la societat, lluitar contra la serofòbia i garantir l'accés igualitari a serveis, prestacions i treball.
De fet, el manifest d'enguany promogut per la Subdirecció General d'Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques de l'Agència de Salut Pública de Catalunya amb motiu del Dia Mundial de la Sida pretén sensibilitzar la població i reforçar la importància del treball conjunt en resposta al VIH, amb l'objectiu d'eliminar-lo com a amenaça per a la salut pública el 2030. Al món, s'estima que hi ha 40,8 milions de persones amb VIH i que s'han produït 1,3 milions de nous diagnòstics el 2024, segons el darrer informe d'ONUSIDA. A l'Estat, l'any passat es van declarar 3.340 nous casos i s'estima que viuen amb el VIH més de 150.000 persones.