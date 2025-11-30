La factura dels grafitis als trens de Rodalies: 6,2 milions d'euros el 2025

Renfe ha xifrat en 6,2 milions d'euros el cost del vandalisme per grafitis als trens de Rodalies fins al 31 d'octubre del 2025. Tot i que això suposa una disminució respecte a l'any anterior, continua tenint efectes importants en el funcionament de la xarxa, explica la companyia.
En aquests els primers 10 mesos de l'any, s'han produït un total de 822 actes vandàlics a Catalunya i s'han hagut de netejar 48.500 metres quadrats de superfície pintada als combois, la qual cosa té conseqüències en el servei i en el cost del manteniment. En aquest sentit, la companyia ferroviària detalla que això ha obligat a immobilitzar material rodant durant 590 dies, amb retards i supressions de trens.
Renfe assegura que la inversió en seguretat a Catalunya supera ja els 20 milions d'euros i que s'ha aconseguit reduir el nombre d'incursions de grafiters en comparació amb el 2024. Això, gràcies al reforç en punts de la xarxa diagnosticats com a crítics i la "col·laboració, coordinació i comunicació" amb el cos de Mossos d'Esquadra.
Renfe va quantificar en 11,6 milions d'euros el cost del vandalisme dels grafitis als trens de Rodalies a Catalunya durant tot el 2023, a raó de prop de 32.000 euros diaris. De fet, Catalunya acumulava gairebé el 50% del total d'actes vandàlics a tot l'Estat i es van denunciar fins a 2.340 intrusions de grafiters a les instal·lacions (amb una mitjana de més de sis actes vandàlics al dia), segons va informar la companyia ferroviària.