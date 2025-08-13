Un treballador d'EBRO mor després d'un accident laboral durant la descàrrega de xapa

Un treballador de la planta d'EBRO a la planta de la Zona Franca ha mort aquest dimecres a l'hospital després de patir un accident laboral dimarts mentre descarregava xapa, segons ha informat CCOO i han confirmat els Mossos d'Esquadra.
El sindicat ha enviat tot el seu suport a la família i ha assegurat que resta a l'espera de la investigació per aclarir les circumstàncies de l'accident i, si cal, exigir responsabilitats. El treballador mort formava part de la plantilla interna d'Ebro, i era un antic empleat de la planta de Nissan, segons el sindicat.
Aquesta és la segona mort a les instal·lacions de la Zona Franca, després que a l'abril un home de 41 anys d'una empresa subcontractada morís electrocutat mentre feia tasques de desmuntatge en una parcel·la contigua a la factoria d'Ebro.
La resposta del sindicat CCOO
En un missatge a les xarxes socials, la secretària general de CCOO, Belén López, ha lamentat el "greu problema de sinistralitat laboral a Catalunya", recordant la mort d'aquest operari i del treballador de la collita de fruita a Alcarràs.
Segons López, hi ha un "degoteig constant de tristes notícies de persones que perden la vida als seus llocs de treball".
"Des de CCOO de Catalunya, en primer lloc, volem enviar tot el suport a les famílies, amistats i companys i companyes d’aquests treballadors. Alhora també volem deixar clar que pensem que es podria fer molt més en prevenció de riscos laborals a les empreses", apunta la secretària general del sindicat, que recorda que l'any passat 108 persones van perdre la vida per motius laborals.
"Aquesta és una xacra que no ens podem permetre com a societat avançada. No pot ser que no s’apliqui amb diligència el control de riscos laborals i que no hi hagi prou inspecció de treball per fer-lo complir", lamenta.
L'empresa dona el condol a la família
En un comunicat, Ebro lamenta amb "profund dolor" la mort del treballador durant els treballs planificats de la parada tècnica d'agost. "Immediatament, s'ha activat el protocol d'emergència previst per a aquests casos i s'ha informat i col·laborat amb els serveis d'emergència i les autoritats competents", indiquen.
La companyia també reitera el "ple compromís" amb la seguretat i la prevenció de riscos laborals i trasllada la més sentida condolença als familiars i companys de feina de la víctima.