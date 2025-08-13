Avís preventiu per contaminació atmosfèrica a la conurbació de Barcelona

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha activat aquest dimecres un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells elevats de partícules a la conurbació de Barcelona. Concretament, es tracta de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en l'ambient atmosfèric a les zones de qualitat de l'aire (ZQA) de l'Àrea de Barcelona i Vallès-Baix Llobregat.
La mitjana diària dels nivells de PM10 d'ahir dimarts va ser superior al valor de 50 µg/m³ en diverses estacions de mesurament d'aquesta àrea. La previsió a 24 hores indica que els nivells podrien superar el valor diari de 50 µg/m³ durant aquest dimecres per la previsió que la pols africana es mantingui i les condicions no millorin significativament.
Què significa l'activació de l'avís preventiu?
L'avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d'episodi ambiental, sense que s'hagi de produir necessàriament, i s'activa per reduir les emissions de contaminants, en aquest cas, les partícules que s'emeten per causa de les activitats humanes, i que s'afegeixen a les que hi ha presents a l'atmosfera per motius naturals, en aquest cas força elevades a causa d'una intrusió de pols africana.
L'avís comporta indicar en els panells lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és important; informar la ciutadania perquè prioritzi l'ús del transport públic envers el vehicle privat; notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos; i recomanar als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents.
La Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, farà un seguiment exhaustiu dels nivells i valorarà diàriament si cal mantenir l'avís preventiu, activar un episodi de contaminació per partícules, o bé desactivar l'avís preventiu.