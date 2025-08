Vuit de cada deu catalans encara respiren aire contaminat

Malgrat aconseguir complir els actuals límits legals, la gran majoria dels catalans continuen exposats a la contaminació. En aquest sentit, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha alertat que el 79,7% dels ciutadans de Catalunya respiren nivells de NO2 per sobre dels valors recomanats per l'OMS i que el 74,8% de la població està exposada a nivells de partícules inferiors a 10 micres (PM10). Així es desprèn de la Memòria socioeconòmica i laboral 2024 que ha fet públic l'òrgan consultiu. Entre les mesures per pal·liar la situació, ha plantejat reforçar el transport públic, renovar el parc de vehicles i ampliar les zones de baixes emissions. El document també ha analitzat la contaminació acústica i ha indicat que només un de cada tres catalans té bona qualitat acústica durant la nit.

El CTESC ha valorat positivament que l’àrea de Barcelona hagi aconseguit complir amb els límits legals d’NO2, però ha advertit que cal continuar avançant. Per això, ha recomanat mantenir i reforçar les polítiques que han donat bons resultats, especialment a l'entorn metropolità, i complir amb la nova directiva europea que estableix objectius més estrictes a partir de 2030 de reducció de contaminants com les partícules i el diòxid de nitrogen.

Més transport públic i renovar flotes

Entre les mesures proposades, el CTESC ha destacat la necessitat de continuar la coordinació entre la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la resta d’ajuntaments per reduir les emissions, així com d’incrementar la inversió tant a Rodalies com a la flota d'autobusos, i el nombre d’usuaris del transport públic.

També ha recomanat incentivar la renovació del parc d’automòbils. “Cal continuar amb el procés de restricció del trànsit al centre de les ciutats i accelerar l’establiment de zones de baixes emissions (ZBE) en la majoria dels municipis”, ha remarcat l'òrgan.

La importància de la contaminació acústica

Pel que fa a la contaminació acústica, tot i que ha assenyalat que el 41,9% de la població catalana té una bona qualitat acústica de dia, això és, per sota dels 55 dB, ha alertat que només el 33,1% la té durant la nit, és a dir, per sota dels 45 dB.