Barcelona consolida la reducció de la contaminació, però lluny de complir els futurs límits

Barcelona fa anys que redueix de manera significativa la contaminació atmosfèrica. Una tendència consolidada que va permetre que el 2023 complís per primera vegada els límits marcats per la Unió Europa a tots els barris. Malgrat que en el primer semestre d'enguany la millora de la qualitat atmosfèrica s'ha mantingut, hi ha una realitat que tampoc es pot amagar: la capital catalana està lluny no només dels nous nivells marcats per la Comissió Europea per al 2030 sinó sobretot per les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). “Complir els nous límits no vindrà amb la inèrcia. Caldran més mesures per reduir la contaminació”, admet Laia Bonet, primera tinent d'alcaldia de Barcelona.

El primer semestre del 2025 consolida la tendència

El 2024 va ser el segon any en què es van complir els límits europeus de contaminació a totes les estacions de mesura de la ciutat de Barcelona. En el primer semestre d'enguany -marcat per la pluja- la tendència s'ha mantingut i, de fet, la reducció respecte al mateix període de l'any anterior es va situar entre el 2 i el 14%.

De nou, la pitjor qualitat de l'aire -no només a Barcelona sinó al conjunt de Catalunya- es concentra a l'Eixample. “És l'estació més crítica”, reconeix Bonet. Aquest 2025 té una concentració de 30 micrograms per metre cúbic, un valor que queda lluny dels 42 del 2022 o els els 35 i 33 dels darrers anys. Això sí, el febrer encara es va registrar un valor de 40, just el valor límit que marca la Unió Europea.

La majoria d'estacions, per sobre dels futurs límits

La Unió Europea va aprovar l'any passat, després d'anys de tramitació, una nova directiva que inclou reduir a la meitat els límits dels principals contaminants. En el cas del NO2 passarà de 40 a 20 micrograms per metre cúbic, encara molt per sobre de les recomanacions de l'OMS que és de 10.

Barcelona està encara lluny de complir aquesta nova regulació. Més enllà de l'Eixample, les estacions de Poblenou, Vall d'Hebron i Ciutadella hi estan lleugerament per sobre -entre 22 i 24- mentre Gràcia-Sant Gervasi arriba a una mitjana de 28, amb un pic al febrer de 38. Precisament, entitats com Eixample Respira denuncien que algunes de les obres de la ciutat provoquen que valors en aquest observatori i el situat a l'avinguda de Roma “no siguin fiables”

Al conjunt de Catalunya, segons les dades del Departament de Territori de l'any passat, els pitjors valors -Eixample a banda- es concentren a Mollet (29) i tres ciutats del Vallès Occidental (28): Montcada, Sabadell i Terrassa.

De fet, 20 de les 66 estacions de control de la contaminació de Catalunya -més del 75% de les instal·lades a Barcelona, el Vallès i el Baix Llobregat- superen els nous llindars europeus. Una xifra que es dispara fins a 46 de les 66 si es tenen en compte les recomanacions de l'OMS.

Laia Bonet s'ha mostrat confiada a avançar cap a aquest nou escenari, però ha advertit que no s'hi arribarà per inèrcia “sinó per accelerar les actuals polítiques per fer una ciutat més sostenible”. En aquest sentit, ha destacat l'augment del verd urbà -40 noves hectàrees aquest mandat-, l'aposta per la bicicleta i el transport públic i la zona de baixes emissions, que a partir del 2028 haurà de deixar fora els cotxes amb etiqueta B (groga). Precisament, aquest dilluns la Comissió Europea ha reclamat rigor a Barcelona a l'hora d'aplicar mesures per reduir la contaminació, després de la condemna que el Tribunal Europeu va interposar contra l'estat espanyol.

Menys contaminació, menor impacte sobre la salut

L'informe sobre la qualitat de l'aire conclou que la millora de la contaminació està reduint l'afectació d'algunes malalties sobre la població, tal com ha destacat Marta Villanueva, regidora de Salut. En aquest sentit, els valors del període 2020-2024 redueixen en un 32% l'impacte sobre la salut pública en un 32% respecte als del 2018-2019 i encara podrien baixar un 38% més si Barcelona aconsegueix complir els nous límits legals a finals de dècada.

Actualment, la contaminació provoca el 8% de les morts per causes naturals a la capital catalana -per un 13% abans de la pandèmia-. Segons l'Agència de Salut Pública de Barcelona, també s'ha reduït la influència sobre l'asma infantil -del 51 al 36% dels nous casos- i el càncer de pulmó -del 17 al 12%-.

A continuació, l'informe complet de la qualitat de l'aire de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.