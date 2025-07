Brussel·les demana rigor a Barcelona en les noves mesures per reduir la contaminació

Brussel·les demana que les noves mesures per reduir la contaminació de l’aire a Barcelona i Madrid s’apliquin “amb rigor”. Després d’una condemna del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per les emissions a la capital catalana i a l’espanyola, la Comissió Europea reconeix en un informe publicat aquest dilluns que les autoritats estan adoptant “noves mesures” per reduir les emissions dels cotxes, si bé, com publica l'ACN, ja avisa que aquestes s’han “d’aplicar amb rigor”.

L'advertència de la institució comunitària arriba just el dia que l'Ajuntament de Barcelona ha tret pit per la millora de la qualitat atmosfèrica. Després d'aconseguir complir els límits legals per primera vegada el 2023 i el 2024, en el primer semestre d'enguany s'ha mantingut una tendència que encara és insuficient per arribar als nous objectius marcats per a finals de la dècada.

En l’informe sobre el compliment de la política ambiental de la UE, l’executiu comunitari també reclama a l'estat espanyol un augment dels impostos verds aquest 2025 per complir amb els objectius de la UE. La CE estima que la bretxa d'inversió per complir els objectius ambientals, més enllà del canvi climàtic, és de 10.700 milions d'euros anuals, al voltant del 0,81% del seu PIB.

Reciclatge i gestió de l’aigua

L’informe publicat aquest migdia també destaca els reptes pel que fa al reciclatge i a la gestió de l’aigua. L'anàlisi mostra que, malgrat els avenços en l'economia circular, amb l'aprovació d'una estratègia espanyola el 2020 i una nova llei de residus el 2022, Espanya no va aconseguir l'objectiu de la UE de reciclar el 50% dels residus urbans el 2020. A més, la taxa d'ús circular de materials a Espanya va ser del 8,5% el 2023, per sota de la mitjana de la UE de l'11,8%.

En la gestió de l'aigua, encara que s'han fet passos endavant amb l'aprovació del pla DSEAR i els plans hidrològics de conca, moltes aglomeracions urbanes no compleixen la directiva sobre el tractament d'aigües residuals urbanes, i Espanya continua pagant multes per una sentència del Tribunal de Justícia de la UE del 2018.

Menció al cas de l’aeroport

L’informe es limita a mencionar el procediment d’infracció obert a Espanya per les compensacions pendents per la primera ampliació de l’aeroport del Prat, que va afectar espais protegits per la xarxa Natura 2000. Cal recordar que la Generalitat es mostra convençuda que podrà tancar aquest expedient abans d'acabar l'any, un fet que Depana -l'entitat ecologista denunciant- posa molt en dubte. A més, la CE avisa que falten recursos per gestionar aquesta xarxa a l’Estat.