Els polígons industrials acumulen el 30% de l'amiant als teulats de Catalunya

El 70% dels polígons industrials de Catalunya tenen teulades amb amiant. El fibrociment cobreix un miler d’aquests nuclis amb fins a 15.000 cobertes, 13,4 quilòmetres quadrats d’extensió –superfície equivalent a l’Hospitalet de Llobregat- i 238.000 tones de material. Això és un 30% de tota la superfície de l’amiant present als teulats de Catalunya.
La Llei per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya es troba en la fase final del tràmit parlamentari i preveu mecanismes per incentivar la retirada com noves ajudes a entorns concrets. Segons càlculs de l’ACN, retirar tot l’amiant dels polígons costaria 1.446 milions d’euros segons el preu estimat de retirada i reposició per m².
La Generalitat no ofereix dades actualitzades sobre l’amiant en coberta que s’ha anat retirant des de l’aprovació del Pla Nacional per l’Erradicació de l’Amiant (2023-2032). Una retirada que no és obligatòria si l’amiant no està en mal estat o ha acabat la seva vida útil, excepte en determinats casos establerts per la llei, segons indiquen fonts del departament de la Presidència a l’ACN.
L’administració ofereix ajuts a particulars i empreses a través de línies de subvenció anuals de l’Agència Catalana de Residus (ACR). Segons dades de la Generalitat, la retirada de plaques en coberta que contenen amiant suposen una despesa d’entre 25 i 40 euros per metre quadrat, més uns altres 70-80 euros /m² per la coberta nova, als quals caldria afegir 0,15 euros pel tractament i la gestió de cada quilo de material retirat. Uns 1.446 milions d'euros per retirar tot l'amiant dels polígons.
La llei, que es troba encara sense data de votació al ple, dona especial consideració als indrets amb més densitat de població a la proximitat del material, però no hi ha una prioritat específica de retirar l’amiant en coberta dels polígons industrials.
Un altre dels mecanismes previstos de la llei per afavorir la retirada de l’amiant és una certificació de la presència de l’amiant en immobles. De manera que, en cas que es vulgui vendre o llogar un immoble, es pugui fer tenint en compte aquesta informació.