Com participar a la trobada «Cooperar per Transformar»: jornades per enfortir el món rural i marítim

La trobada Cooperar per Transformar es presenta com un espai de connexió i aprenentatge per als agents del desenvolupament rural i marítim de Catalunya. Vol ser un punt de connexió per a tots els actors que impulsen projectes al món rural i marítim: des dels Grups d’Acció Local (GAL) i dels Grups d’Acció Local Pesquers (GALP), fins a ajuntaments, consells comarcals, universitats, cooperatives i entitats del tercer sector.
El president d'ARCA, Sergi Méndez, assegura que el futur del territori es construeix "des de la cooperació". Així, emmarca la trobada com una invitació a "pensar junts, a innovar i a continuar transformant el món rural i marítim des de la proximitat, la sostenibilitat i el compromís col·lectiu".
La trobada, que tindrà lloc el 26, 27 i 28 de novembre, s’adreça tant a professionals i entitats com a administracions locals, agents de desenvolupament i estudiants interessats en les polítiques rurals i marítimes. Les sessions combinaran conferències, taules rodones i tallers participatius, amb espais per al networking i la cooperació interterritorial.
L’Associació d’Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya (ARCA) és la xarxa regional catalana que impulsa el desenvolupament rural i marítim, donant suport i representant els 11 GAL i els 5 GALP de Catalunya. Des del treball conjunt amb la Generalitat i els grups territorials, promou iniciatives per millorar la qualitat de vida de les persones i generar noves oportunitats econòmiques i socials.
ARCA aposta per una estratègia que uneix el món rural i el marítim sota un mateix paraigua. La trobada serà el reflex d’aquesta nova etapa, on l’economia blava i la ruralitat dialoguen per afrontar reptes compartits com el relleu generacional, la innovació o la sostenibilitat.
Els quatre sistemes de treball: una base per cooperar
Les jornades s’articulen a partir de quatre sistemes de treball que estructuren les estratègies dels grups i que s’alineen amb els objectius de l’Agenda Rural de Catalunya i de l’Estratègia Marítima de Catalunya.
Treballar col·lectivament per transformar
El 26 de novembre, la trobada obrirà amb una jornada dedicada al món rural i als projectes que posen en valor la cooperació com a eina per transformar el territori. Representants de Catalunya, Illes Balears, Occitània i altres regions europees compartiran experiències de desenvolupament local i models de governança col·laborativa.
El 27 de novembre serà el torn de l’aprenentatge col·lectiu i la dimensió més política i cultural de l’esdeveniment. Es llegirà un manifest conjunt per revalorar el programa LEADER en el nou període de programació europea, en el marc d’un acte reivindicatiu al Parlament de Catalunya. La jornada també inclourà visites a projectes rurals i pesquers i una activitat en col·laboració amb el Congrés de Cultura Catalana, com a espai per reflexionar sobre la identitat i la cohesió territorial.
El 28 de novembre, en el marc de la distinció Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025 i el Dia de la Mediterrània, la trobada es traslladarà simbòlicament a la costa per centrar-se en l’àmbit marítim i pesquer. Serà una jornada per visibilitzar la feina dels cinc GALP de Catalunya —Costa Brava, Costa Brava Sud-Maresme, Costa Central, Costa Daurada i Mar de l’Ebre—, que actualment treballen per desplegar al territori l’Estratègia Marítima de Catalunya i el Fons Europeu Marítim, de la Pesca i l’Aqüicultura (FEMPA 2021-2027).
Els GALP, amb el suport d’ARCA i de la Generalitat, impulsen projectes per diversificar l’activitat pesquera, incorporar noves generacions al sector, millorar la sostenibilitat ambiental i enfortir les comunitats locals de la costa. La trobada oferirà espais de debat sobre aquests reptes i oportunitats, amb la participació de representants institucionals i experts en economia blava.
L’enfocament LEADER com a fil conductor
La metodologia LEADER serà present de manera transversal a tota la trobada com a base del desenvolupament local participatiu. Aquesta estratègia europea parteix del principi que les solucions neixen al territori, implicant la ciutadania i els actors locals en la definició de projectes i en l’avaluació dels resultats. ARCA hi veu una eina clau per avançar cap a un desenvolupament més equilibrat i sostenible
Cooperar per Transformar vol reforçar aquesta comunitat LEADER, generar noves aliances transfrontereres i reconèixer la tasca que els grups rurals i marítims desenvolupen conjuntament des de fa més de trenta anys.