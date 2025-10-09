L'AMB construirà una desena de noves plantes de reciclatge i remodelarà els ecoparcs actuals

En aquests moments, l'índex de recollida selectiva dels municipis que comprèn l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és del 38,8%, mentre que l'objectiu per a aquest 2025 era del 55%. Davant d'aquestes xifres, l'AMB ha decidit que construirà una desena de noves plantes de tractament de residus i remodelarà els ecoparcs actuals. L'objectiu és adaptar el model actual a les noves necessitats i reptes de la societat. També es faran inversions en polítiques de prevenció per revertir les dades actuals de reciclatge, que continuen estancades i s'allunyen dels objectius europeus. La inversió es preveu que tingui un cost de 673 milions d'euros i s'allargarà fins a l'any 2035.
Amb l'objectiu de revertir aquesta situació, l'AMB proposa implementar un canvi de model en el tractament de residus que permeti recuperar millor els residus que es generen. També es busca acompanyar els ajuntaments amb polítiques de prevenció estructural amb la construcció de noves instal·lacions que s'han de construir en la pròxima dècada.
Han passat 25 anys des que es va instaurar el model dels ecoparcs. Ara, els tècnics de l'AMB consideren que cal fer un "pas endavant". En aquest sentit, s'ha decidit que es destinaran 90 milions d'euros a la prevenció i reutilització, 200 a la recuperació de materials impulsant infraestructures d'economia circular i prop de 400 a millorar el tractament de l'orgànica.
Pel que fa a la remodelació dels ecoparcs actuals, la idea és convertir-los en plantes integrals de tractament de la matèria orgànica, amb la construcció de plantes auxiliars de pretractament. Al mateix temps es construiran vuit noves plantes amb diferents finalitats.
El pla també inclou un nou centre per a la reutilització de materials a l'entorn Besòs i una planta de rentatge d'envasos. També es preveuen cinc plantes per a la recuperació de diferents tipus de materials. Dels 673 milions d'euros que preveu la inversió, 285 seran per a les noves instal·lacions i 388 per a la remodelació de les actuals.
Estancament en el reciclatge, un any més
La generació de residus a l’àrea metropolitana ha crescut un 2% el 2024, tot i que l’objectiu era reduir-los un 13% respecte del 2010. Actualment, la disminució només arriba al 6%, amb 1,5 milions de tones anuals. El principal repte continua sent la matèria orgànica, ja que només se’n recull selectivament el 39%, mentre que la resta acaba al contenidor gris, amb un fort impacte ambiental i econòmic. En canvi, el vidre és la fracció més ben gestionada, amb un 61% de recollida selectiva, seguida del paper (44%) i els envasos (38%), tots dos encara lluny dels objectius marcats.
A més, per segon any consecutiu, la generació de plàstics ha superat la del paper, i la mala separació fa que s’acabin recuperant més envasos als ecoparcs que no pas al contenidor groc. La fracció resta continua concentrant el 61% del total, mentre que la selectiva es manté estancada en la majoria de municipis. L’AMB considera que l’extensió de sistemes com el porta a porta o els contenidors tancats a les ciutats més grans serà clau per revertir la tendència, ja que actualment més de la meitat de la despesa en tractament de residus (54%) es destina a gestionar la fracció resta.