«La Generalitat i Aena no van ben encaminats per tancar l'expedient europeu»

El pla de la Generalitat i Aena per poder ampliar l'aeroport té una important pedra a la sabata: els imcompliments de les compensacions per la construcció de la tercera pista el 2002. Les mesures compensatòries incloses en l'avaluació d'impacte ambiental -molt similars a les actuals i que estaven incloses en un estudi signat per Jordi Sargatal, actual secretari de Transició Ecològica- no es van executar i va acabar amb l'obertura d'un expedient per part de la Comissió Europea. L'executiu defensa que s'arxivarà els “propers mesos”, però no ho té tan clar Lluís Toldrà, advocat de Depana, l'organització que va portar el cas a Europa: “No van ben encaminats”.

Els deures pendents per tancar l'expedient

La denúncia de Depana va comportar que la Comissió Europea obrís un procediment d'infracció contra l'estat espanyol. L'expedient es va confirmar el febrer de 2021 amb una carta d'emplaçament que va obligar la Generalitat i Aena a moure fitxa.

Les mesures que van posar sobre la taula va ser l'ampliació de la zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) -que va aprovar in extremis l'executiu de Pere Aragonès i que l'actual executiu considera que s'hauria hagut de fer diferent-, la renaturalització de quatre aparcaments asfaltats en un corredor biològic -n'hi ha dos acabats, un tercer en tramitació i quart pendent- així com la redacció del pla de gestió del medi natural i del paisatge del Delta del Llobregat, el document que guiï la gestió del conjunt d'espais protegits de la zona. El secretari de Transició Ecològica, en una entrevista a Nació, assegura que estan accelerant moltíssim” la seva redacció.

Una ZEPA amb hivernacles

No té la mateixa visió Lluís Toldrà. “Mouran cel i terra per arxivar-ho en pocs mesos, però no és fàcil”, assegura l'advocat de Depana en declaracions a Nació. Els plans de gestió acostumen a ser documents complexos i, en aquest cas, també servirà per flexiblitzar les limitacions de la zona ZEPA a l'activitat agrícola com la instal·lació d'hivernacles, un compromís que Jordi Sargatal recorda que ha assumit el mateix president Illa.

De fet, tal com ha avançat El Periódico, l'ampliació de la ZEPA no només té un recurs contenciós administratiu d'Unió de Pagesos sinó també del Barça, propietària dels Reguerons, una finca de Viladecans propera a l'aeroport, i que el Govern considera que “inevitablement” formarà part de les compensacions per l'afectació de la Ricarda i el Remolar.

Per Depana, una ZEPA no pot tenir hivernacles. En aquest sentit, Lluís Toldrà recorda que les aus del delta del Llobregat són compatibles amb una agricultura de regadiu, però amb un cert component extensiu, però no “amb estructures de plàstic que a la pràctica són com edificacions”. Amb aquest escenari, l'organització ecologista no descarta acabar interposar un contenciós administratiu contra el pla de gestió, però recorda que encara no s'ha posat a informació pública.

L'anterior ampliació pot acabar al Tribunal Europeu de Justícia?

El Govern veu el tancament de l'expedient pràcticament com un mer tràmit, una visió que Depana no comparteix. “Farem tot el possible perquè no s'arxivi i acabi amb una acció judicial contra el Regne d'Espanya”, assegura Lluís Toldrà. En aquest sentit, si la Comissió Europea considerés que la resposta a l'expedient és insuficient, podria acabar derivant el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb seu a Luxemburg.

En aquest sentit, l'organització ecologista considera que no és un bon plantejament intentar complir amb unes deficiències de fa 25 anys al mateix temps que s'anuncia una nova ampliació amb més afectacions a la Xarxa Natura 2000. “Tots els arguments actuals ja es feien servir aleshores”, apunta Toldrà. “La tercera pista donarà dimensió internacional a l'aeroport”, apuntava José María Aznar, l'aleshores president del govern espanyol.