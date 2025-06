El Govern ha presentat aquest dimarts la proposta d'ampliació de l'aeroport. Allargar la pista mar 500 metres, una inversió de 3.200 milions d'euros, una nova terminal satèl·lit i l'horitzó del 2033 són algunes de les dades més destacades. Tanmateix, la clau de volta -més enllà dels equilibris polítics i la contestació ecologista- és l'afectació de la Ricarda -i indirectament del Remolar-, dues zones humides que formen part de la Xarxa 2000 europea.

El pla fer créixer la infraestructura, per tirar endavant, necessitarà que la Comissió Europea accepti aquesta modificació dels límits protegits. Tanmateix, abans la Generalitat haurà de solucionar un altre front: tancar l'expedient per l'incompliment de les mesures compensatòries de la primera ampliació de l'aeroport.

Els deures pendents de l'expedient per la primera ampliació

La primera ampliació de l'aeroport va incloure una sèrie de compensacions ambientals en un document redactat per Jordi Sargatal, l'actual secretari de Transició Ecològica. L'incompliment de part d'aquestes mesures va provocar que la Comissió Europea obrís un procediment d'infracció contra l'estat espanyol.

L'expedient, que es va confirmar el febrer de 2021, va obligar la Generalitat i Aena a moure fitxa. Per exemple, l'ampliació de la zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA), que va aprovar in extremis l'executiu de Pere Aragonès, era una de les respostes a Brussel·les.

L'altre element crític van ser quatre aparcaments asfaltats situats en corredors biològics. El document presentat aquest dimarts detalla que dos ja estan renaturalitzats, un tercer està en tramitació i el quart està pendent. Finalment, també manca la redacció del pla de protecció del medi natural i del paisatge del Delta del Llobregat, el document que guiï la gestió del conjunt d'espais protegits de la zona.

Tancar l'expedient abans d'afrontar la segona ampliació

El Govern té clar que no es dirigirà a la Comissió Europea per abordar la segona ampliació sense tancar el primer expedient, un fet que donen per fet que es pot aconseguir en els pròxims mesos. A partir d'aleshores, caldrà apel·lar a “l'interès públic de primer ordre” per justificar l'alteració i modificació dels límits de la Xarxa Natura 2000.

Per fer-ho, la principal carta que esgrimiran els impulsors de l'ampliació serà la ràtio de 10 noves hectàrees d'espais naturals per cada hectàrea afectada. En aquest sentit, i com a as a la màniga, l'objectiu és que Aena ja tingui comprats els terrenys. Seran unes 270 hectàrees, majoritàriament agrícoles, molt poc productives a causa de la inundabilitat i la salinitat, però “ideals per convertir-se en zones humides”, segons Jordi Sargatal.

De moment, la Comissió Europea s'ha limitat a admetre que està “al corrent” de la nova ampliació de l'aeroport del Prat. L'executiu comunitari no ha volgut entrar en més detalls i s'ha limitat a apuntar que “està analitzant” la proposta, tal com ha assenyalat Maciej Berestecki, portaveu de medi ambient de la Comissió.