L’ampliació del Prat tensa però no trenca l’aliança d’Illa amb ERC i els Comuns

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat aquest dimarts el seu projecte -gestat des del setembre en una comissió tècnica amb la Generalitat, el Ministeri de Transports i Aena- per ampliar la tercera pista de l'aeroport del Prat 500 metres. Aquesta ampliació, que Illa ha presentat un cop garantits els suplements de crèdit amb el suport d'ERC i els Comuns, permetrà més vols intercontinentals amb el continent asiàtic o la costa oest dels Estats Units, i la previsió és passar dels 55 milions de passatgers anuals fins als 70 milions.

L'oposició a la proposta d'Illa no s'ha fet esperar per part dels seus socis d'investidura, que han advertit que seran bel·ligerants perquè no prosperi l'ampliació, però no han trencat la seva aliança amb el Govern. Ni ERC ni els Comuns han condicionat la suspensió del projecte a la negociació dels pressupostos del 2026, que s'haurà d'obrir els pròxims mesos si Illa no vol que s'hagin de prorrogar els del 2023 un any més.

D'aquesta manera, tant republicans com Comuns han qualificat de mala notícia l'anunci d'Illa, mentre no concreten una estratègia a curt termini per iniciar una batalla que es preveu llarga, amb un Pla Director Urbanístic (PDU) que s'haurà d'aprovar el 2028 amb el vistiplau de la Comissió Europea.

"Se li complicarà la legislatura"

La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha criticat que Illa justifiqui l'ampliació perquè el Prat no és "un aeroport de primera", i ha responsabilitzat Aena del fet que "no respongui a les necessitats dels catalans". "L'anunci de Salvador Illa no reverteix aquesta dinàmica i aquesta inèrcia. "Per tant, defensar Catalunya avui és defensar que Aena tregui les urpes del nostre aeroport", ha reblat.

En aquest sentit, Alamany ha rebutjat la proposta per manca "d'ambició nacional" i ha advertit al president que "cada vegada que hi hagi una temptació de retrocedir en la defensa dels interessos dels catalans se li complicarà la legislatura".

Els Comuns confien que la CE tombi el projecte d'Illa

El portaveu parlamentari dels Comuns, David Cid, ha titllat de "molt mala notícia" i pròpia "del segle XX" l'ampliació del Prat, i ha avisat que estudiaran quin és el millor moment per fer que el projecte naufragui, amb la mirada posada en el 2028, quan s'hauria d'aprovar el PDU a partir de la Declaració Ambiental Estratègica.

Els Comuns han situat la batalla a Europa perquè confien que la Comissió Europea rebutgi el projecte per la seva afectació ambiental. De moment, l'ampliació de l'aeroport no serà una línia vermella per negociar els pressupostos del 2026 perquè els de Jéssica Albiach apunten que aquesta serà una batalla "de llarg recorregut".

La segona data a la qual apunten és el 2030, amb l'inici de les obres. "Triarem l'estratègia més eficaç per derrotar el projecte", ha conclòs Cid. Amb la defensa de l'habitatge com a prioritat, els Comuns han criticat la proposta del Govern per l'increment de 20 milions de turistes -assolint el 2033 la xifra de 70 milions- cada any que suposaria l'ampliació de l'aeroport i l'impacte "insostenible" sobre el preu de l'habitatge. Així mateix, demanen prioritzar la millora del servei de Rodalies i vetllar per reduir l'impacte ambiental.

El Prat s'hi oposa

"Ja no s'hi cap". Així ha lamentat també la proposta l'alcaldessa del Prat, Alba Bou (Comuns), una de les primeres veus a manifestar-se aquest dimarts en contra de l'ampliació. En una roda de premsa, l'alcaldessa ha criticat que la proposta d'Illa "no mira al futur" i ha enviat un missatge tranquil·litzador a la ciutadania: la "posició inequívoca" de l'alcaldia a mantenir-se "ferma" en la defensa del delta del Llobregat, la pagesia i l'entorn.

Què diuen els pactes d'investidura?

L'ampliació de l'aeroport va ser, de fet, el primer xoc d'Illa amb els seus socis d'investidura al setembre, quan el president va accelerar aquesta qüestió reactivant la comissió tècnica Estat-Generalitat. Des del Govern van insistir que el moviment no contradeia en cap punt dels pactes subscrits amb ERC i els comuns. El cas és que els acords d'investidura no impedien el moviment del Govern.

En el cas del document signat amb ERC, es diu específicament que es "donarà continuïtat a la tasca de la comissió tècnica" per definir un "nou model de gestió català aeroportuari" amb l'objectiu de "transformar l'aeroport del Prat perquè guanyi capacitat amb noves connexions intercontinentals". Pel que fa als comuns, l'acord no fa cap referència a l'aeroport. Segons va detallar Jéssica Albiach a l'agost, el motiu és que no hi ha punts d'acord amb el PSC en aquest àmbit.

Les reaccions d'aquest dimarts dels socis d'Illa en contra de la proposta, de fet, coincideixen amb els pactes: mentre que ERC demana més "ambició nacional" i gestió catalana de les infraestructures, els Comuns han evidenciat la seva oposició amb l'advertència que faran naufragar l'ampliació.