Brussel·les exigeix tancar el primer expedient per poder tramitar la nova ampliació del Prat

La Comissió Europea exigeix que es tanqui l'expedient pel deteriorament del delta del Llobregat -corresponent a l'anterior ampliació de l'aeroport del Prat- per poder tramitar la nova ampliació, un fet que el Govern dona per fet que es podria aconseguir els propers mesos. Segons han confirmat a l'ACN fonts comunitàries, representants de la Generalitat, Aena i de la Comissió Europea es van reunir el passat 2 d'abril per parlar del projecte. En la trobada, l'executiu comunitari va demanar a les autoritats competents "l'aplicació plena de les mesures necessàries per posar fi al procediment d'infracció en curs", apuntant que la seva resolució "aclariria la base de referència per a l'avaluació de qualsevol nou projecte".

La reunió, celebrada de forma telemàtica, va comptar amb la presència del cap de la unitat de compliment de la normativa ambiental de la Comissió Europea, Nicola Notaro. Segons les actes públiques consultades per l'ACN, Notaro va insistir a Aena i la Generalitat en la necessitat de "garantir la total implementació de les mesures necessàries per posar fi a l'expedient", obert l'any 2021 pels efectes de l'anterior ampliació de l'aeroport sobre les espècies a l'espai natural del delta del Llobregat.

En aquell arxiu, Brussel·les recordava la importància de l'ecosistema del Delta del Llobregat -pertanyent a la xarxa Natura 2000- i exigia a l'Estat a emprendre "les mesures necessàries per evitar un major deteriorament" de l'espai provocat per l'ampliació del port i l'aeroport de Barcelona. Per la Comissió, alberga "una biodiversitat excepcional i desenvolupa un paper crucial en les rutes migratòries de moltes espècies d'aus europees". De la mateixa manera, durant la reunió Notaro va explicar "detalladament" a les autoritats els requisits de la legislació ambiental de la UE que han de complir-se abans que qualsevol projecte pugui rebre la llum verda.

Cal recordar que l'expedient obligava a ampliar la zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) -un fet que va aprovar l'executiu de Pere Aragonès, però que està judicialitzat-, la renaturalització de quatre pàrquings -Aena n'ha completat dos- així com redactar el pla de gestió de l'espai natural.

Apel·lar a l'"interès públic de primer ordre"

D'acord amb la Directiva d’Hàbitats, en cas que les autoritats considerin que un nou projecte pot tenir un "impacte negatiu significatiu" sobre un espai Natura 2000 com la Ricarda, poden autoritzar-lo igualment mitjançant una excepció prevista a l’article 6(4) de la Directiva que consisteix en apel·lar a l'"interès públic de primer ordre".

En la reunió, però, la Comissió va insistir que, abans d’avançar amb qualsevol nou projecte d’ampliació de l’aeroport, Catalunya ha d'aconseguir tancar l'expedient d'infracció obert per les anteriors obres i complir amb tots els "requisits rellevants de la legislació ambiental de la UE".