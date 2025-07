Els Comuns reclamen una «legislació efectiva» dels gots reutilitzables

Fa més de dues dècades que algunes festes majors, començant per la UAB, van ser pioneres a introduir els gots reutilitzables. Malgrat que el 2022 la mesura, aparentment, es va blindar amb el reial decret d'envasos, la realitat és que en molts festivals s'ha aprofitat un redactat ambigu per impedir-ne la reutilització real. La denúncia de la Fundació Rezero, explicada per mitjans com Nació, tindrà ressò al Parlament on els Comuns reclamen una “legislació efectiva” per evitar l'actual estafa verda.

Concretament, el grup parlamentari dels Comuns ha presentat una proposta de resolució que s'haurà de debatre a la comissió de Transició Ecològica. Entre altres, reclamen a la Generalitat que desplegui amb urgència els elements inclosos en la futura llei de residus que inclouen establir circuits efectius de rentatge i retorn així com garantir-ne la traçabilitat ambiental.

A més, proposen crear una campanya d'inspecció i control sobre la gestió de gots reutilitzables als festivals i grans esdeveniments així com recomanar als ens locals que, en les concessions o autoritzacions municipals, incorporin clàusules que, entre altres, apostin per dissenys neutres i facilitin el retorn dels envasos.

Finalment, també reclamen que el Govern faci les gestions necessàries amb l'Estat per a garantir que la futura actualització del reial decret, previst per al 2026, blindi ara sí la reutilització dels gots i acabi amb l'actual buit legal.