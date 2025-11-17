Ajuts de 600 euros per canviar a una moto elèctrica: la nova aposta de Collboni en mobilitat

El govern de Jaume Collboni, a Barcelona, pagarà 600 euros a qui desballesti el seu ciclomotor -les motors de poca cilindrada, les de 49 cc- i es compri una moto elèctrica, també de poca potència. La idea col·labora en la "transició cap a la descarbonització" però també en la línia "d'ajudar" els més joves, que tenen més complicacions econòmiques, ha reblat Collboni. Fins ara, els ciclomotors havien quedat fora dels plans de renovació dels vehicles que havia liderat l'estat espanyol. Ara, la proposta barcelonina implicaria que si algú desballesta la seva moto de combustió, obtindria un suport econòmic que podria cobrir entre un 16% i un 40% del cost del ciclomotor elèctric.
Els càlculs presentats per l'Ajuntament comporten que entre el 2026 i el 2030 es puguin renovar amb aquest sistema uns 20.000 vehicles, que passarien a ser elèctrics. Per fer-ho, ha reservat 15 milions d'euros, d'entrada. L'objectiu, però, és ambiciós i deixaria les motos de combustió de 49cc en una realitat especialment minoritària si es complissin aquestes projeccions. Actualment, hi ha uns 32.000 ciclomotors a la capital catalana, però uns 8.000 ja són elèctrics.
Al marge de com s'acabi aplicant aquesta iniciativa, aquest dilluns s'han concretat les condicions. El tret de sortida serà a partir de l'1 de març, quan ja s'hauran aprovat les bases de les noves ajudes creades per Collboni. Hi podran optar tant les persones a títol individual com les empreses que tinguin motos de poca cilindrada a càrrec. A més, el consistori recorda que els dipòsits de l'empresa Barcelona Serveis Municipals (BSM) tenen un servei de desballestament gratuït.
Les persones que s'hi vulguin adherir han d'estar empadronades a Barcelona, però la moto pot ser adquirida a qualsevol concessionari o a través de qualsevol canal, ha remarcat l'alcalde barceloní. Així, una vegada es tingui el certificat del desmuntatge de la moto antiga i es tingui la factura del nou ciclomotor elèctric comprat, es podrà demanar el nou ajut de l'Ajuntament.
Alhora, el mateix consistori reivindica que també impulsarà, amb suport econòmic, l'ampliació de la xarxa d'estacions d'intercanvi de bateries, perquè el creixement del parc de motos elèctric tingui més recursos a l'abast.