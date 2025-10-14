El canvi climàtic pot provocar la pèrdua del 14% del PIB per càpita a Barcelona el 2050

El canvi climàtic pot provocar la caiguda de fins al 14% del PIB per càpita de Barcelona el 2050. És la principal conclusió d'un nou estudi de la Cambra de Comerç juntament amb AXA Climate, que analitza els impactes de l'escalfament global en el teixit empresarial amb el focus posat en la capital catalana. En aquest sentit, el document situa Barcelona com la ciutat europea que pot registrar més morts relacionades amb la calor extrema d'aquí al 2100 si no es generalitzen les mesures d'adaptació a les altes temperatures i es mantenen els nivells actuals d'emissions.
L'estudi també avisa que les pluges torrencials associades a danes són el "risc principal" d'inundacions, que podrien afectar al voltant del 40% dels residents al centre de la ciutat. "La crisi climàtica és també un assumpte de l'empresa", ha dit el president de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, en la presentació de l'estudi. En aquesta línia, ha recordat els aiguats d'aquest cap de setmana a les Terres de l'Ebre o la sequera que va afectar Catalunya durant l'any passat i ha ressaltat el seu impacte en l'activitat econòmica. Segons Santacreu, l'episodi de manca d'aigua va "posar en risc" el 80% del PIB català. "Afortunadament, va començar a ploure, però l'aprenentatge és que necessitem planificar", ha avisat.
El document presentat aquest dimarts avisa que els riscos vinculats a l'escalfament global estan "interrelacionats". En concret, parla de les inundacions, la calor extrema i l'estrès hídric vinculat a la sequera. El document calcula que el 2050 hi haurà 608.400 habitants de la capital catalana exposats a inundacions, que es poden enfilar fins als 637.000 si els sistemes de defensa són "obsolets" o "deficients". La capital catalana està exposada sobretot a inundacions fluvials vinculades a danes i, si no es prenen mesures, el 2050 l'afectació podria arribar al port i l'aeroport.
Pel que fa a impactes de les inundacions per pluja, el document xifra en un 17% la reducció de la superfície de platja per l'augment del nivell del mar; pronostica un augment del 40% dels danys en immobles, fins als 260 milions d'euros; i indica que les superfícies "altament inestables" per a vianants i vehicles augmentaran un 30%. Si bé, apunta que, amb "mesures d'adaptació", aquests impactes es reduirien entre un 70 i un 100%.
Aliments més cars i infraestructures deteriorades per la sequera
Segons l'estudi, Barcelona i la seva àrea metropolitana també seran les zones "més afectades" per episodis de sequera. Això tindrà impactes socials i econòmics, entre els quals ressalten un possible encariment dels aliments, un deteriorament de les infraestructures, menys rendiments agrícoles o tancament de les activitats intensives en aigua, entre altres. En aquest punt, assenyala que en cas d'una sequera "extrema" s'hauria de donar "prioritat" a la població i l'agricultura, alhora que la indústria hauria de ser "el menys vulnerable possible" per poder continuar amb les seves activitats.
Els dies de calor extrema es multiplicaran per 11
Pel que fa a la calor, l'informe destaca que l'informe pronostica que Barcelona viurà un augment "dràstic" de les temperatures de cara al 2100. En concret, preveu que els dies de calor extrema es multipliquin per 11 i les nits tropicals per 3 respecte de la mitjana. En relació amb els morts per la calor, apunta que l'augment seria d'unes 250.000 defuncions addicionals si no es prenen mesures. "La multiplicació de la quantitat, la intensitat i la durada de les onades de calor impacten les principals activitats de Barcelona i la resta de Catalunya", apunten la Cambra i AXA.
Els sectors més afectats pel canvi climàtic
Per sectors, l'estudi indica que en el cas de l'agricultura la producció es veurà "directament afectada" i assenyala l'exposició "molt alta" al sol i l'esforç físic que hauran de suportar els treballadors. També posa el focus en la construcció, que representa més d'un terç de les morts laborals per calor, i la indústria i les manufactures, on hi pot haver "risc d'esgotament, accidents i malalties cròniques": En el cas del sector terciari, l'impacte del canvi climàtic afectarà sobretot el turisme. La Cambra i AXA Climate avisen de modificacions en l'oferta i la demanda i situen la calor extrema com el "risc més important" per al sector.
Per tot plegat, l'estudi conclou que la capital catalana "ha d'accelerar la mitigació i adaptació" al canvi climàtic. També inclou mesures de prevenció per a les empreses perquè puguin afrontar aquest nou escenari. Entre les que són "mitjanament" fàcils d'implementar i comporten "grans beneficis" situa la reorganització i redisseny dels espais de treball, la instal·lació de sistemes de refrigeració adequats o l'establiment de protocols de seguretat.