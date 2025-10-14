Els factors que fan que la Terra giri més de pressa alguns dies, segons Joan Anton Català

La Terra triga aproximadament 23 hores, 56 minuts i 4 segons a completar una rotació completa. És a dir, a completar un dia. Aquesta diferència respecte a les 24 hores que estableix el calendari gregorià -hegemònic al món occidental- fa que, cada tres anys, un sigui de traspàs, amb 366 dies. Si bé, no és cert que cada rotació de la Terra duri exactament el mateix i els rellotges atòmics permeten registrar qualsevol variació.
En aquest sentit, l'astrònom i divulgador Joan Anton Català ha explicat a El Suplement de Catalunya Ràdio que hi ha diversos factors que poden accelerar o alentir la velocitat de gir del planeta. Això, partint de la base que la tendència és que cada vegada la rotació sigui més lenta i els dies, més llargs.
Els rellotges atòmics van registrar la rotació més ràpida el 5 de juliol del 2024 i, enguany, han detectat que el 9 i 22 de juliol i el 5 d'agost també van ser excepcionalment veloços. Les diferències no superen en cap cas els dos mil·lisegons respecte a la mitjana, però sí que assenyalen un patró: a l'estiu, la rotació terrestre s'accelera. Tal com detalla Català, això respon a l'efecte del vent.
I és que, els mesos d'estiu a l'hemisferi nord, els corrents atmosfèrics es mouen més lentament i provoquen que el planeta hagi de girar una mica més de pressa. A més, Català apunta també al canvi climàtic i detalla que el desgel dels pols genera un moviment expansiu de l'aigua que accelera el gir del planeta.
D'altra banda, el divulgador científic ha explicat que la Lluna és el principal fre de la velocitat de rotació de la Terra. El motiu és que l'atracció gravitatòria genera marees, que dificulten el gir i deformen la superfície terrestre.