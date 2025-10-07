Les danes tindran nom: de Nils a Regina

Les conseqüències de les danes que han passat pel país, així com per les Balears i pel País Valencià, han instal·lat en l'imaginari col·lectiu una por imminent al nom de "dana", sobretot a partir de la tragèdia que ja fa quasi un any va arrasar València. Per evitar aquesta associació, i en el marc del programa europeu de l'EUMETNET -organització per a la cooperació dels serveis meteorològics europeus-, a partir d'ara les danes més adverses tindran nom propis, com ja passa amb les borrasques o els huracans, segons explica l'AEMET.
Segons ha pogut confirmar Nació, Meteocat també anomenarà amb noms propis les danes perquè forma part de l'acord europeu i "s'implementarà de manera uniforme", han explicat des del Servei Meteorològic de Catalunya. No obstant això, encara no és concret i s'està esperant per veure com evoluciona aquesta nova implementació.
Després de molts debats sobre quan i què es pot anomenar a un episodi de pluges una "dana" es vol deixar clar que no sempre que succeeix té un gran impacte al nostre entorn. Per això, només les que es preveuen com a capaços de generar grans conseqüències tindran un nom propi, per tant, s'haurà d'activar el nivell taronja o vermell perquè es dugui a terme. D'aquesta manera s'evita associar la "dana", sistemes capaços de generar precipitacions (pluges i nevades) que són difícils de predir, amb situacions catastròfiques.
Beneficis d'aquesta mesura
A més de la millora que implica en la comunicació cap a la ciutadania i els mitjans de comunicació aquesta nova mesura, el fet de batejar amb noms propis les danes més greus també afavoreix la preparació i resposta de les administracions davant episodis meteorològics adversos. D'aquesta manera, també s'eviten confusions i es formalitza un sistema de denominacions comú als serveis meteorològics internacionals que també formen part del projecte europeu, com el de França, Portugal, Bèlgica, Luxemburg i Andorra.
La proposta de noms
Per al nomenament s'empra una llista prefixada i acordada entre tots els països del grup composta per 21 noms, alternant masculins i femenins i per ordre alfabètic, començant per l'A i acabant per l'W amb el nom Wilma. La primera borrasca o dana amb gran impacte portarà el nom d'Alice i, de fet, és la més pròxima, ja que es produirà durant els pròxims dies i afectarà punts del litoral i a les Balears.