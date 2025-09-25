Com afectarà l'huracà Gabrielle a Catalunya?

Gabrielle és un dels noms de la setmana. Es tracta del segon huracà de la temporada i, segons l'organisme nord-americà de referència, va arribar a la categoria 4 en una escala de 5. Malgrat formar-se al sud-est de les Bermudes, es va dirigir cap a l'est en direcció les Açores. En les pròximes hores ja es pot convertir en una tempesta extropical i acabar afectant la península Ibèrica. Tot i això, no s'espera que ho faci de manera directa a Catalunya. De fet, el Meteocat deixa clar que, malgrat que és possible que contribueixi a la formació de xàfecs i ruixats entre diumenge i dilluns, “en cap cas provocarà una situació potencialment perillosa”.
D'huracà a tempesta extratropical
Gabrielle deixarà de ser un huracà entre aquest dijous i les primeres hores de divendres després d'afectar les Açores. Quan un cicló de categoria 1 baixa de vents sostinguts de 120 km/h passa a ser una tempesta tropical. En el cas que ens ocupa, en situar-se fora d'aquestes latituds s'anomena extratropical.
“Una vegada es transformi en tempesta mantindrà una direcció que el podria portar a fregar la península Ibèrica”, explica Santi Segalà, cap de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. A partir d'aquí, els models plantegen dues possibilitats.
Per una banda, l'opció que es desviï cap al nord, no acabi tocant la península Ibèrica i acabi morint a les illes Britàniques.
Per una altra, que mantingui l'actual direcció i que avanci fins al sud-oest de la península. Malgrat que a mesura que anés avançant aniria perdent força, puntualment podria deixar precipitacions de certa intensitat, en zones com Portugal, Extremadura i Andalusia. Ara bé, Segalà ho deixa clar: “En cap cas es preveu una situació de risc extrem”.
I a Catalunya? No es preveu una afectació directa. Només si les restes del Gabrielle acaben al sud-oest això podria acabar generant indirectament un episodi de xàfecs i ruixats entre diumenge i dilluns. El responsable del Meteocat insisteix: “Ni afectarà de manera directa ni suposarà un episodi potencialment perillós”.
Per què s'anomena Gabrielle?
Els ciclons atlàntics s'anomenen de manera alfabètica combinant noms masculins i femenins. Malgrat que inicialment era una tasca que corresponia al Centre Nacional d'Huracans depenent de la NOAA nord-americana, des de fa anys ho realitza l'Organització Meteorològica Mundial.
Començant per Andrea i Barry, ja s'ha arribat a la lletra H d'Humberto. Dels vuit, només dos han acabat en forma d'huracà: Erin -categoria 5- i Gabrielle -categoria 4.
Llista completa de ciclons atlàntics 2025:
- Andrea
- Barry
- Chantal
- Dexter
- Erin
- Fernand
- Gabrielle
- Humberto
- Imelda
- Jerry
- Karen
- Lorenzo
- Melissa
- Nestor
- Olga
- Pablo
- Rebekah
- Sebastien
- Tanya
- Van
- Wendy