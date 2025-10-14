Els meteoròlegs apunten que els aiguats de les Terres de l'Ebre no els ha provocat una dana

Aquest diumenge, les comarques del Baix Ebre i Montsià han patit uns aiguats amb caràcter torrencial que han causat grans danys a diverses poblacions. En un principi, les previsions que advertien d'aquests ruixats advertien d'una aproximació d'una dana, concretament, l'anomenada dana Alice. Francesc Mauri, meteoròleg de 3CatInfo, fent-se ressò de l'expert Angel Rivera, explica per què aquestes pluges no han sigut causades finalment per aquesta dana sinó per una pertorbació.
Què és una dana?
Una dana és una zona d'aire fred en altura que sovint s'aïlla damunt del Mediterrani que va acompanyada d'aire càlid en superfície i nivells mitjans. Aquesta combinació dispara la formació de nuvolades extraordinàriament carregades d'energia i pluja. El resultat d'aquestes formacions són grans quantitats de precipitacions caigudes en pocs minuts o hores.
La dana Alice
El passat dimecres es va alertar de l'arribada d'aquesta dana Alice per a la matinada del dijous. Tot i això, Mauri explica que el tancament de l'aire fred en altura, és a dir, el seu aïllament total, no es va arribar a produir en cap moment. Per tant, aquesta dana Alice no hauria arribat a néixer. El meteoròleg també comenta que retrocedir en la denominació d'aquest sistema hagués provocat una confusió que no calia.
Aquesta informació canvia la situació, segons els experts en el temps, que asseguren que els aiguats d'aquest diumenge del Montsià i del Baix Ebre no han estat provocats en cap cas per una dana. El radiosondatge d'aquest diumenge al matí situava damunt de Barcelona aires càlids en tots nivells, sense rastre d'aire fred, condició necessària d'una dana. A més, aquests aires càlids presentaven una novetat important, un elevadíssim contingut d'humitat en bona part del seu recorregut.