Arran del seu trentè aniversari, L'Aquàrium de Barcelona ha fet una remodelació completa de les seves instal·lacions per apropar més el món marí als visitants i comprometre's amb la sostenibilitat del medi ambient. Maria José Peretó, directora de l'aquari, fa deu anys que hi treballa i explica que ja feia anys que es gestava la renovació. La directora és economista i la seva missió és aconseguir que L'Aquàrium sigui un lloc d'aprenentatge cada cop major mantenint sempre el seu ADN: explicar el Mediterrani com a prioritat dels mars.
En una entrevista a Nació, Peretó explica el motiu dels canvis que s'han dut a terme aquest any, però que ja feia anys que rumiaven. Uns canvis que adapten L'Aquàrium a les noves tecnologies i les noves formes de consum de les persones, a més de millorar la sostenibilitat mediambiental sense abandonar la singularitat d'un espai que alberga més d'11.000 organismes de 600 espècies diferents.
Què us va impulsar a fer aquesta renovació de L'Aquàrium, ho heu fet amb motiu de l'aniversari o hi havia des de fa temps un sentiment de canvi?
Aquesta renovació l'ha impulsat la necessitat d'explicar millor el que aquí passava i amb les noves tecnologies, adequant-se en el temps. Nosaltres vèiem que quan fèiem una visita guiada, el públic ho entenia tot molt millor que quan visitaven l'aquari per ells mateixos. Ara, les noves tecnologies ens han permès tenir unes pantalles que expliquen les espècies que hi ha, si estan en perill d'extinció o no, o explicar els ecosistemes. En definitiva, informació que abans estava en papers i que era més difícil de canviar. Ara, amb les pantalles, és tot més fàcil. També hem incorporat mesures per ser més impactants, com ara una sala interactiva amb jocs interactius que permeten acostar millor el nostre visitant.
Han sigut gairebé dos anys d'obres, que han coincidit amb el trentè aniversari. Nosaltres vam començar a pensar-ho fa temps i el permís el vam obtenir durant la pandèmia, però no era el moment. Aquests cinc anys d'espera ens han permès, també, aprofitar tots els avenços tecnològics i fer més canvis dels que teníem pensats en un principi. En definitiva, la nostra renovació té tres grans potes: afegir noves tecnologies per explicar-ho tot millor, la protecció als ecosistemes reduint la nostra petjada i la modernització de tots els aquaris i de nous espais d'exposició.
En qüestió de sostenibilitat, quin era l'impacte mediambiental que teníeu abans i com l'heu reduït?
Nosaltres hem calculat que, amb la remodelació, hem aconseguit reduir el consum en un 21% respecte al que teníem abans. És cert que tenim un consum d’aigua molt important, però l’agafem del mar. Sempre fem broma amb el Port dient que els la tornem més neta del que ens arriba. De fet, estar aquí té molts avantatges: tenim els pous a la platja, portem l’aigua fins aquí i li fem tots els tractaments, cosa que permet observar la meravellosa aigua que tenim.
Com hem aconseguit aquesta reducció? Vam ser el primer aquari a transformar tota la il·luminació a LED, fa set anys. Tota la nostra terrassa està coberta de plaques fotovoltaiques, hem incorporat la fototèrmia i hem renovat tot el sistema de refrigeració. En definitiva, el món ha evolucionat i nosaltres ens hi hem adaptat per afavorir aquest estalvi.
La sala immersiva és una de les vostres mesures estrella. Com aconsegueix aquesta sala transportar-nos al fons marí?
La sala immersiva abans era un auditori. Ara, tot i que manté la possibilitat de continuar fent-ne ús com a auditori quan es tanca —per exemple, per fer-hi reunions de treball—, hem volgut donar-li una nova vida. La nostra visió era clara: la gent ve a veure els animals vius perquè li agrada, però volíem oferir alguna cosa més, una experiència que no tinguéssim fins ara. Per això, la nostra idea ha sigut crear una aventura que simula un viatge al fons del mar. El visitant descendeix per descobrir diferents animals i espècies, mentre expliquem també què passa al mar quan hi ha objectes contaminants, com pneumàtics o xarxes. És a dir, volem sensibilitzar la gent.
Tots els aquaris comparteixen la passió per la biologia marina, però nosaltres tenim un amor infinit pel Mediterrani
El recorregut es fa amb una nau que viatja fins a les foses marianes, amb quatre tripulants que parlen en quatre idiomes diferents: català, castellà, anglès i francès. Així, el visitant pot seguir el relat només escoltant. Tot plegat està acompanyat d’un joc d’emocions, llums i sons que et transporten fins a la profunditat del mar.
Què significa per vosaltres el túnel de l'aquari, que és el més llarg d'Europa?
El túnel fa 80 metres i sempre diem que és la joia de la corona. Per fer-te una idea, nosaltres tenim sis milions de litres d'aigua, i quatre i mig estan allà. El que hi trobes a l'oceanari és el mateix que trobaries al mar Mediterrani. Tenim dotze taurons —sis grisos i sis toros— entre d'altres moltes espècies. Aquest túnel aconsegueix submergir-te al fons del mar, on tota la vida marina et passa per sobre però sense mullar-te. És una experiència molt atractiva perquè sents literalment que estàs dins del mar.
Referent a la biologia marina, què us diferencia a vosaltres respecte a altres aquaris del món?
Tots els aquaris comparteixen la passió per la biologia marina, però nosaltres tenim un amor infinit pel Mediterrani. Som l’aquari més important d’aquest mar —tot i que també s’hi poden veure espècies d’altres oceans— amb aquaris dedicats a les Illes Medes o al Delta de l’Ebre. Ara treballem en un projecte molt important sobre l’esturió europeu, una espècie que estava a punt d’extingir-se. Som un dels dos únics aquaris del món que el mostren amb l’objectiu de poder-lo reproduir en el futur.
Tenim una gran cura dels animals i col·laborem amb altres centres en projectes de conservació, que també volem donar a conèixer al públic. Amb un milió i mig de visitants l’any, ho fem, per exemple, a través de la pantalla Encara hi som a temps, on mostrem iniciatives d’arreu del món per sensibilitzar sobre la preservació marina.
Tots els animals no tenen nom, però cada cuidador coneix perfectament els que té al seu aquari i és capaç de detectar qualsevol signe de malaltia
Com és la cura de les espècies que hi ha a L'Aquàrium?
Una bona manera d’explicar-ho és parlant del dia a dia dels nostres cuidadors. Arriben a les sis del matí i fan una primera ruta conjunta per tots els aquaris —com més ulls hi passen, millor. Després, cadascun revisa el seu aquari: comprova la salinitat, la llum i totes les qualitats de l’aigua, observa si els animals estan sans i, finalment, els alimenta. Tots els animals no tenen nom, però cada cuidador coneix perfectament els que té al seu aquari i és capaç de detectar qualsevol signe de malaltia. La cura és total i molt individualitzada: comença a primera hora i dura fins que tanquem.
I com és el procés d'obtenció de noves espècies de peixos?
Està tot molt legislat. Entre els aquaris ens intercanviem espècies —no es venen mai, perquè està prohibit— i mantenim una col·laboració constant. A vegades, si tenim algun problema amb un peix, ens demanem consell entre nosaltres. També tenim acords amb pescadors: si capturen alguna espècie que no poden, nosaltres la recuperem. Al Mediterrani ho tenim relativament fàcil, però si volem espècies d’altres mars hi ha majoristes especialitzats que els transporten, sempre seguint protocols molt estrictes.
Com funciona l'Aqua Protectors, l'espai per als més petits?
L’Aqua Protectors és un dels molts jocs interactius que tenim i està pensat per ensenyar gaudint. A les pantalles, els nens poden triar l’idioma, dibuixar un peix, posar-li un nom i veure com aquest peix neda per les tres pantalles de l’espai. Al centre, hi ha un altre joc on competeixen per veure qui agafa més brossa del mar. Per això li diem Aqua Protectors: la nostra idea és conscienciar els més petits sobre la importància de protegir el mar.
Per acabar, quin feedback ha rebut l'aquari després d'aquesta remodelació completa? Per què creus que val la pena visitar ara L'Aquàrium de Barcelona?
Estem molt contents i molt orgullosos perquè han sigut dos anys molt durs d'obres i hem rebut comentaris excepcionals. En definitiva, la nostra campanya és "vine al nou Aquàrium". L'storytelling és el mateix, però podem dir que, després de trenta anys, L'Aquàrium de Barcelona és un nou aquari.