El drama de Rodalies no fa vacances: 40.652 minuts de retard durant l'estiu

Rodalies condiciona el dia a dia de molts catalans que van a la feina o que tornen a casa, però també capgira els plans durant les vacances. Així es posa en evidència en les incidències de la xarxa ferroviària catalana entre els mesos de juny, juliol i agost. Les dades, a les quals ha tingut accés Nació, les proporciona el Departament de Territori a petició d'una sèrie de preguntes parlamentàries d'ERC, i reflecteixen dues xifres molt clares: els trens catalans van tenir 40.652 minuts de retard durant l'estiu i 436.201 viatgers van veure's afectats. Uns números que s'acumulen a la sèrie de tot l'any i que encara engrandeixen més el registre global. En els primers vuit mesos de 2025, les incidències a Rodalies ja sumen més de 1.800 hores de retards i prop d'un milió i mig de passatgers afectats.
Les dades mensuals mostren com el juny i el juliol, probablement perquè encara hi ha un moviment important de treballadors, són els que acumulen més greuges per les incidències. Concretament, al juny els retards van afectar 162.599 viatgers que van perdre 21.127 minuts. Al juliol, van ser 211.606 viatgers els que van perdre 13.915 minuts. Pel que fa a l'agost, on la freqüència de viatgers sol ser més baixa, van ser 61.996 usuaris els que van perdre 6.510 minuts a causa dels retards a la xarxa ferroviària catalana.
Regionals i R4, les més afectades
El calendari també reflecteix que els dies sense incidències durant l'estiu han estat més aviat pocs. Si bé Rodalies de Barcelona només pateix sis incidències "destacades" -no s'aclareix quin és el criteri per incloure-les o excloure-les del registre-, són els Regionals qui només pateixen mig mes sense problemes. Al juliol, xifres molt similars: Rodalies de Barcelona només té sis dies amb incidències, però les línies Regionals només tenen vuit dies de funcionament adequat. A l'agost, altre cop en grau més baix, les Rodalies barcelonines només tenen tres dies d'incidències però les Regionals n'acumulen onze.
En la classificació per línies també s'observa com les Regionals són les més castigades per les incidències. L'R15 -que circula entre Barcelona i Riba-roja d'Ebre passant per Tarragona i Reus- és la línia que ha patit més incidències en els tres mesos d'estiu, amb un total de 37, i amb especial pes al juny, quan en va acumular fins en 17 ocasions. Altres com l'R16 -que circula entre Barcelona i Tortosa- o l'R14 -que circula entre Barcelona i Lleida-, amb 32 i 29 incidències respectivament, completen el podi. Pel que fa a les Rodalies de Barcelona, l'R4 -que circula entre Sant Vicenç de Calders i Manresa- és la més castigada, amb un total de deu incidències entre el juny i l'agost, i per darrere queden l'R2 i l'R3 amb només cinc.
Un acumulat anual que ja arriba a 1.800 hores
L'estiu no ha donat treva a un curs que, pràcticament dia sí dia també, ha estat marcat per alguna incidència. L'acumulat total des de l'1 de gener fins al 31 d'agost de 2025 és d'aproximadament 1.825 hores perdudes a causa de retards a Rodalies. Pel que fa al nombre de viatgers afectats en els primers vuit mesos de l'any, la xifra escala fins als 1,4 milions. El mes més castigat per les incidències va ser l'abril, tot i que amb un asterisc que cal tenir en compte: la gran apagada. Aquell dia es van veure afectats pels problemes a la xarxa ferroviària un total de 258.420 viatgers i 945 trens en el conjunt de les línies de Rodalies de Barcelona i els regionals. Els retards totals van ser de 45 hores a partir de les 12.33 hores del 28 d'abril i fins al final del servei de l'endemà.
El 17 de març va ser el segon dia amb més passatgers que van haver d'esperar a les andanes més temps del que desitjaven, un total de 84.268 de 387 trens diferents. El retard sumant totes les línies va ser de 24 hores i 19 minuts, i el detonant va ser la vaga de maquinistes anunciada per aquell dia que, malgrat que es va desconvocar a última hora del dia anterior, va acabar causant maldecaps a les estacions i trens suprimits. El 3 de març també destaca, amb 65.584 persones afectades per set incidències diferents. Per totes aquestes circumstàncies, el març i l'abril van ser els mesos més foscos de Rodalies.
Consens polític i ciutadà en la urgència del traspàs
En la resposta parlamentària a ERC, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, considera que la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya -que s'ha de posar en marxa l'1 de gener- serà un pas més en el "traspàs crucial" per "garantir la qualitat del servei". Els republicans també situen aquest pas com un punt d'inflexió. Ester Capella, portaveu parlamentària d'ERC i exconsellera de Territori, diu en declaracions a Nació que el traspàs és necessari davant el "dèficit públic" del servei i assegura que hi haurà novetats ben aviat. Després de mesos intensos de negociació, l'Estat, la Generalitat, Renfe i ERC van tancar un acord al juny per a la creació d'aquesta empresa, que hauria de començar a operar amb l'entrada del 2026. En tot cas, Capella adverteix que el traspàs integral "serà una feina que durarà temps".
L'exconsellera, però, demana posar "tot l'esforç" des de Catalunya i ser "molt exigent" perquè el govern espanyol faci les inversions que li pertoquen. La dirigent republicana recorda que els problemes actuals amb la xarxa ferroviària catalana venen d'"anys i panys de desinversió" i que cal insistir en les aportacions de l'Estat. "La seva obligació és fer els deures i invertir per posar els serveis dels catalans al dia", apunta Capella. Tant els republicans com els Comuns també demanen en els últims dies que la Generalitat mantingui les bonificacions als títols del transport públic, petició que encara analitzen tant Territori com el Ministeri de Transports.
Tornant al traspàs, els catalans també s'apunten a la necessitat d'executar-lo per millorar el servei. Una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió d'aquest mateix any reflectia que el 51% dels catalans considera que el traspàs de Rodalies a la Generalitat és molt necessari, mentre que només un 13% s'hi manifestava en contra. Sobre l'impacte que tindria aquest traspàs, un 49% dels ciutadans confiaven que milloraria el servei i només un 6% considerava que empitjoraria.