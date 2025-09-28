Rodalies: 1.500 hores de retards i 1,1 milions de passatgers afectats durant el primer semestre de 2025

Les incidències "destacades" al servei de Rodalies de Catalunya, que aplega les línies de rodalies de Barcelona i els regionals arreu del país operats per Renfe, han causat 90.013 minuts de retards en els trens, és a dir, 1.500 hores, en el primer semestre de l'any. Segons una resposta parlamentària de Territori a una pregunta d'ERC, consultada per l'ACN, 1.155.230 viatgers s'han vist afectats per un total de 175 alteracions severes al servei, pràcticament una cada dia. L'R15, que circula des de Barcelona fins a Riba-roja d'Ebre passant per Tarragona i Reus, és la línia més afectada. Registra 111 incidències, una mitjana de sis de cada deu dies, tot i que alguns dies se n'acumula més d'una. L'R14 i l'R16 també estan especialment afectades.
Les 175 incidències recollides –no s'especifiquen els criteris per incloure'n unes i no d'altres més enllà de considerar-les "destacades"– entre l'1 de gener i el 30 de juny van succeir en 115 dies diferents, és a dir, en pràcticament dos de cada tres jornades. El mes de febrer se'n van registrar pràcticament cada dia, en 23 de les 28 jornades, les mateixes que el mes de març. Per contra, l'abril, que va coincidir amb Setmana Santa, va ser el mes amb menys dies amb complicacions, 14.
Gairebé 6.000 trens amb incidències destacades en sis mesos
El nombre de combois que van veure modificats els seus horaris per incidències en els primers sis mesos del 2025 van ser 5.779, i 2.113 d'ells van circular durant el març. El tercer mes de l'any és el que va arrossegar més retards, que van sumar 411 de les 1.500 hores totals de demora del primer semestre. El juny va acumular 352 hores més d'esperes.
Les línies de rodalies de Barcelona –R1, R2, R3, R4, R7 i R8– han acumulat 704.492 passatgers afectats, al voltant d'un 60% del total. El nombre de trens que han vist els seus trajectes alterats a aquestes línies també representen el 60% del total, però les línies regionals –sobretot R11, R13, R14, R15, R16 i R17– lamenten la gran majoria de les avaries (un 82%) i un 58% dels minuts de retard.
Línia per línia, l'R15 és la que més problemes rellevants suma, 111 en 182 dies, mentre que l'R14 en compta 77 i l'R16, 69. L'R13 i l'R17 en comptabilitzen 45 cadascuna i l'R11, 27, per davant de l'RG1 amb 9 i l'RL4, amb una. La xarxa de rodalies de Barcelona apareix menys en el llistat proporcionat per Territori que fa referència a les "incidències destacades": l'R4 n'ha patit 17; l'R2, 13; l'R1, 11; i l'R3, 10. Les línies R7 (amb 6) i R8 (amb 3) se situen a la cua.
L'apagada, la vaga desconvocada i la represa de les línies del sud, els dies més caòtics
L'afectació que va impactar en més passatgers va ser la del 28 d'abril, causada per l'apagada general que va viure tot el país, i que es xifra en 258.420 viatgers i 945 trens en el conjunt de les línies de rodalies de Barcelona i els regionals. Els retards totals van ser de 45 hores a partir de les 12.33 hores del 28 d'abril i fins al final del servei de l'endemà –els problemes a la xarxa elèctrica arreu d'Espanya van impulsar l'abril com el mes amb més passatgers patint retards en el primer mig any del 2025.
El 17 de març va ser el segon dia amb més passatgers que van haver d'esperar a les andanes més temps del que desitjaven, un total de 84.268 de 387 trens diferents. El retard sumant totes les línies va ser de 24 hores i 19 minuts, i el detonant va ser la vaga de maquinistes anunciada per aquell dia que, malgrat que es va desconvocar a última hora del dia anterior, va acabar causant maldecaps a les estacions i trens suprimits.
El 3 de març també destaca en les dades facilitades per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per via parlamentària escrita com a resposta a preguntes de la seva predecessora en el càrrec, Ester Capella, d'ERC. Aquell dia, 65.584 persones van trobar-se amb set incidències diferents –comptant cada alteració a la xarxa de rodalies i a la de regionals com a dues separades malgrat en alguns casos ser causades pel mateix motiu. En conjunt, els problemes d'aquell dia, que en alguns casos es van arrossegar fins al dia 6, van afectar 1.036 trens i pràcticament 110 hores de demores.
El 3 de març es va reprendre el servei ferroviari entre Tarragona i Barcelona després de cinc mesos d'obres al túnel de Roda de Berà, però els retards en les línies del sud es van repetir ja des del primer comboi, amb 50 minuts de demora. La situació es va agreujar amb un tall entre Sant Vicenç de Calders i Cunit per manca de tensió a la catenària dues hores després de la represa. El caos ferroviari va obligar Paneque a demanar disculpes i a demanar comparèixer al Parlament.
El quart dia amb més usuaris afectats en el primer semestre de l'any va ser el 5 de juny quan, en escasses dues hores, 39.260 passatgers van trigar més estona de l'esperada a completar el seu recorregut en una afectació de 155 trens per una incidència tècnica d'un tren aturat a l'estació d'Arc de Triomf, a Barcelona, a quarts de tres de la tarda.
"Traspàs crucial" per garantir la qualitat del servei
En la resposta parlamentària, Paneque explica que les incidències produïdes a Rodalies "poden ser causades per problemes en la infraestructura i el material rodant, ocupacions del circuit de via, per la gestió del personal de conducció, per les obres que s'estan realitzant a diferents punts de la xarxa o per causes externes al servei, com actes incívics o incendis propers a la xarxa ferroviària, que provoquen alteracions, retards o cancel·lacions de trens".
La titular de Territori també recorda que el seu departament treballa "coordinadament" amb Renfe i Adif, i que la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya significarà "un pas més en un traspàs crucial per reforçar la governança pròpia des de la proximitat i, sobretot, per garantir la qualitat del servei que es presta en l'àmbit de Rodalies".