L'enginyer Luis Ubalde dirigirà l'oficina per coordinar les obres de Rodalies

L'enginyer i responsable de les obres de la nova estació de la Sagrera, Luis Ubalde, serà el cap de l'Oficina Tècnica del Pla de Rodalies. L'oficina, que es posarà en marxa a partir de l'1 d'octubre, tindrà com a objectiu el seguiment de les obres i assumirà altres funcions com la interlocució entre la Generalitat com a titular del servei, Adif i Renfe; la preparació de nous expedients de licitació o la identificació de riscos degut a les obres per "anticipar-se" a possibles incidències. El president d'Adif, Luis Pedro Marco, ha admès que la infraestructura té "molt marge de millora" i ha subratllat l'actual ritme inversor, amb 607 milions el 2024. Marco també ha demanat disculpes i paciència als usuaris. "No podem fer miracles", ha dit.
La millora de les infraestructures, defensa el Govern, ha de tenir en compte també l'operativitat, el servei i l'usuari, i per això no es poden encavalcar obres que tensionen massa el sistema. Aquesta serà una de les funcions de l'oficina tècnica: coordinar les obres d'Adif sobre la infraestructura i els interessos operatius de Renfe. Estarà formada per deu persones (enginyers, sobretot) i liderada per Ubalde, representant acordat per la Generalitat i el Ministeri de Transports. Fins ara, Adif definia el calendari d'obres, que podia generar problemes perquè no tenia en compte festivitats o moments de pic de demanda. Això ha tingut conseqüències i ha provocat incidències, defensen des de l'executiu català.
El Govern no vol renunciar “ni a un sol euro” d'inversions previstes a Rodalies, però cal que les obres “es facin i es facin bé”, i que el servei es reprengui amb normalitat un com estiguin fetes. Si cal, s'acotaran les dates perquè les obres s'acabin correctament i no hi hagi problemes en la represa del servei i no tensionar el sistema en excés. Les obres de l'R3, per exemple, havien de començar al setembre i finalment ho faran a l'octubre. "És necessari que les parts que estem en la gestió del dia a dia de Rodalies estiguem presents en aquesta oficina", va dir fa uns dies la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
L'estimació que té el Departament, compartida amb Renfe i Adif, és que un terç de les incidències el provoquen les obres que hi ha a Rodalies. Fonamentalment, el problema és amb les catenàries, també envellides. Un altre terç és fruit de problemes en els trens, que s'hauria de reduir amb l'entrada progressiva de nous combois a partir del gener de 2026. L'envelliment dels trets de Catalunya, per exemple, perjudica el servei. I, per últim, un altre terç de les incidències són fruit de causes externes, com ara la meteorologia, vandalisme o accessos indeguts a les vies. Hi ha més d'una vintena de "punts negres" a la xarxa ferroviària.