Horaris de Rodalies de Barcelona durant la Mercè: fins a quina hora hi ha trens?

Durant el dimecres 24 de setembre, i amb motiu de la festivitat de la Mercè a la ciutat de Barcelona, els serveis de Rodalies de Barcelona funcionaran amb els horaris d'un dia festiu. Aquesta modificació de l'horari s'implementarà a les línies R1, R2, R2 Sud, R2 Nord, R3, R4, R7 i R8 de Rodalies de Catalunya.
Açò implica que els trens començaran la jornada des d'aproximadament les 04.20 h de la matinada fins a les 00.50 hores de la nit. Tot i això, depenent de la línia els horaris poden variar, però el que és segur és que s'estenen en comparació amb els dies feiners.
Això no obstant, pel que fa als serveis de les línies regionals R11, R13, R14, R15, R16 i R17, així com els serveis de rodalia de Girona (RG1), rodalia de Tarragona (RT2), i els serveis de rodalia de Lleida (RL3 i RL4), prestaran servei com a dia feiner.
Si tens dubte sobre els horaris pel dia festiu de la Mercè 2025, es poden consultar a l'App Rodalies de Catalunya i al web rodaliesdecatalunya.cat.