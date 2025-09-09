El Govern estreny la coordinació amb Renfe i Adif per minimitzar els efectes de les obres a Rodalies

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dimarts amb els presidents de Renfe i Adif després d'un estiu caòtic a la xarxa ferroviària catalana, i a l'espera d'una tardor complexa per l'allau d'obres a la infraestructura. La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, també present a la trobada a Palau, ha explicat que s'han determinat quatre mesures per a una “millora progressiva” perquè les incidències tinguin “el menor impacte possible” en els usuaris. “Som exigents com a titular del servei i no volem reduir el nivell d'inversió a la xarxa”, ha dit Paneque.
En els pròxims dies es crearà l'oficina tècnica de coordinació i planificació de les obres, que ja es va anunciar el març. La millora de les infraestructures, ha dit la portaveu, ha de tenir en compte també l'operativitat, el servei i l'usuari. “No es poden encavalcar obres que tensionen massa el sistema”, ha dit. Estarà formada per deu persones (enginyers, sobretot) i liderada per un representant acordat per la Generalitat i el Ministeri de Transports. Fins ara, Adif definia el calendari d'obres, que en podia generar problemes perquè no tenia en compte festivitats o moments de pic de demanda. “Això ha provocat incidències”, ha assenyalat Paneque.
La consellera ha insistit que el Govern no vol renunciar “ni a un sol euro” d'inversions previstes a Rodalies, però cal que les obres “es facin i es facin bé”, i que el servei es reprengui amb normalitat un com estiguin fetes. Si cal, s'acotaran les dates perquè les obres s'acabin correctament i no hi hagi problemes en la represa del servei i no tensionar el sistema en excés. Les obres de l'R3, per exemple, havien de començar al setembre i finalment ho faran a l'octubre. "És necessari que les parts que estem en la gestió del dia a dia de Rodalies estiguem presents en aquesta oficina", ha indicat.
L'estimació que té el Departament, compartida amb Renfe i Adif, és que un terç de les incidències el provoquen les obres que hi ha a Rodalies. Fonamentalment, el problema és amb les catenàries, també envellides. Un altre terç és fruit de problemes en els trens, que s'hauria de reduir amb l'entrada progressiva de nous combois a partir del gener de 2026. L'envelliment dels trets de Catalunya, per exemple, perjudica el servei. I, per últim, un altre terç de les incidències són fruit de causes externes, com ara la meteorologia, vandalisme o accessos indeguts a les vies. Hi ha més d'una vintena de "punts negres" a la xarxa ferroviària.
Evolució del problema cada quinze dies
També s'ha acordat un sistema d'indicadors únic entre Renfe, Adif i el Departament de Territori sobre les incidències, els trens afectats, els passatgers implicats i la puntualitat en el servei. Aquestes dades es faran públiques cada quinze dies per veure'n l'evolució en el marc de la comissió interdepartamental sobre Rodalies. “Farem un seguiment exhaustiu per veure com evolucionen les millores i els acords”, ha indicat Paneque. La portaveu ha recordat que és la primera vegada que hi ha un sistema únic en aquest sentit, que permetrà tenir una "diagnosi clara" del problema, i dels efectes de les respostes.
Un tercer acord fa referència a la seguretat i a la lluita contar el vandalisme, i un pla de tancament dels accessos indeguts a les vies, que es treballarà amb el Departament d'Interior. El quart acord se centra en el manteniment dels tallers. Mentre no estan llestos, es reforçarà el personal en 16 nous treballadors per poder fer manteniment dels trens el cap de setmana. El Govern ha insistit en el “treball col·laboratiu” amb l'operadora del servei, el gestor de la infraestructura i el Ministeri de Transports i ha volgut traslladar la “màxima exigència” per tenir un bon servei.