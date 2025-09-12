Una usuària es queixa a X d'un problema de Rodalies i Adif i Renfe es passen la pilota en un fil estrambòtic

Una usuària de Rodalies es queixa a la xarxa social X -l'antic Twitter- que les portes de diverses estacions no funcionen i permeten que la gent passi sense bitllet. Adif contesta que posa en còpia Renfe i apunta que és aquesta qui gestiona les estacions. Al seu torn, Renfe respon que pren nota, però que ho trasllada al departament de Rodalies perquè se n'encarreguin. I, finalment, Rodalies demana a la usuària que li expliqui el cas en un missatge privat.
La interacció pròpia "del circ dels germans Marx", tal com denúncia l'Associació d'Afectats per Rodalies, ha generat una allau de crítiques i queixes per la manca de coordinació en la comunicació de les empreses encarregades de la gestió del servei. "És una evidència que el sistema no funciona", rebla l'associació.
El cas arriba dies després que el ministre de Transports i Mobilitat, Óscar Puente, hagi admès "sense pal·liatius" que la xarxa de Rodalies és "la més deteriorada de l'Estat" i la que ha rebut un "pitjor tracte" per part de les administracions en la gestió de la infraestructura. En una compareixença al Congrés dels Diputats, va defensar que el govern espanyol està complint amb la seva part de l'acord en el traspàs de Rodalies, però va deixar clar que la millora del servei no es notarà fins que no es materialitzin totes les inversions que s'hi estan duent a terme i no arribin els nous trens, a partir de principis del 2026.
També fa uns dies, s'ha fet pública la dada que Rodalies ha registrat almenys 146 incidències en la climatització en els trens des del maig i fins al 17 d'agost. Coincidint amb els mesos de més calor, els sindicats asseguren que un de cada quatre combois envellits ha patit fallades en l'aire condicionat aquest estiu i diuen que les avaries són "recurrents" en els trens més antics.