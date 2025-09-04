El govern espanyol admet el drama de Rodalies: «És la xarxa més deteriorada i la que ha rebut pitjor tracte»

El ministre de Transports i Mobilitat, Óscar Puente, ha admès "sense pal·liatius" que la xarxa de Rodalies és "la més deteriorada de l'Estat" i la que ha rebut un "pitjor tracte" per part de les administracions en la gestió de la infraestructura. En una compareixença al Congrés dels Diputats, ha defensat que el govern espanyol està complint amb la seva part de l'acord en el traspàs de Rodalies però ha deixat clar que la millora del servei no es notarà fins que no es materialitzin totes les inversions que s'hi estan duent a terme i no arribin els nous trens, a partir de principis de l'any que ve. No obstant això, ha assegurat que una gestió més pròxima pot ajudar a millorar el servei.
En la seva compareixença i en resposta al diputat de Junts Isidre Gavín, Puente ha negat que FGC fos capaç d'assumir el servei de Rodalies a partir de l'1 de gener. "Vostè sap que no és possible", li ha replicat. En aquest sentit, ha destacat que ha acordat amb la Generalitat -l'actual i la de l'anterior Govern- els passos per al traspàs de la gestió del servei. "Aquest és un procés dialogat i crec que hem complert i estem complint amb la nostra part de l'acord", ha afegit el ministre.
Puente ha recordat que l'acord preveu que el consell d'administració tingui majoria en el consell d'administració, amb un president nomenat a proposta de la Generalitat, i que serà el govern català qui prengui les decisions en el funcionament del servei a Catalunya.
El ministre ha assenyalat que la proximitat en la gestió del servei pot ajudar a millorar-lo però ha comentat que el que hi contribuirà definitivament és la culminació de les inversions que s'hi estan duent a terme i l'arribada de nou material a partir del 2026. "Si no es fan les inversions i no arriba material rodant nou, la gestió no farà miracles" ha insistit. "Estem invertint tot el que es pot invertir sense trastornar encara més el servei ja precari que es presta a Rodalies", ha indicat.
En la seva intervenció, el diputat Gavín ha retret al ministre el nombre d'incidències registrades en els anys 2022 i 2023 i les ha comparat amb les del nucli de Madrid, que compta amb moltes menys. "La situació és especialment greu. El nivell d'inversió que s'està fent no està revertint en la gran quantitat d'anys de dèficit inversor. Jo diria que de càstig inversor", ha criticat.
Per la seva banda, la diputada d'ERC Inés Granollers ha qualificat la situació que viu Rodalies a Catalunya de "caos crònic" i ha felicitat el ministre per ser "el primer" que ha reconegut la falta d'inversions.
Pressupost elevat davant del macrotall de l'R3
D'altra banda, Puente s'ha referit al Pla Alternatiu de Transport (PAT) que s'ha de dur a terme a l'R3 davant el macrotall per les obres de desdoblament entre Parets i la Garriga i ha assegurat que Renfe hi destinarà el pressupost més elevat de la seva història, fins als 56,6 milions. "No hem escatimat rutes de transport de bus perquè tots els municipis afectats pel tall de l'R3 puguin ser atesos", ha dit.
Durant el torn de respostes, el ministre ha apuntat que l'alta velocitat és un servei comercial i que ha de generar beneficis perquè així els ho reclama Europa. "No és un servei d'interès públic, per molt que alguns ho pretenguin. Es regeix per les regles del mercat", ha afegit.