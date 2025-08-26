El Govern trasllada a Renfe i Adif la seva «preocupació» per les incidències a la xarxa de Rodalies

"Entenem el nivell de cansament dels usuaris de Rodalies". Així s'ha expressat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu i després d'un cap de setmana ple d'incidències a la xarxa ferroviària. Per aquest motiu, ha explicat que s'ha reunit d'urgència aquest dimarts al matí amb representants de Renfe i Adif per traslladar la "preocupació" del Govern per les reiterades incidències que afecten el servei.
L'executiu assegura que de la mateixa manera que defensa que les obres a la xarxa "són necessàries", s'ha de "poder assegurar que les incidències són mínimes". "No podem permetre que tinguin una incidència tan elevada i amb efectes tan greus com els que s'han produït aquest cap de setmana", ha assenyalat Paneque, que ha afirmat que les incidències es produeixen tant per les obres com pel "mal estat dels trens" i catenàries que "fa massa anys que no es modernitzen".
La consellera ha explicat que les operadores comparteixen la preocupació del Govern sobre un servei que està "a anys llum" del que mereixen els ciutadans. "Des del Govern hem volgut traslladar que necessitem accelerar i actuar d'una manera més contundent i estructural", ha afegit Paneque. La consellera ha avançat que dimarts que ve es tornarà a produir una reunió amb els màxims representants de Renfe i Adif i presidida pel president Salvador Illa.
Aquest mateix dilluns, un tren es va incendiar a l'estació de Calafell. Un centenar de persones de la línia R2 Sud van haver de ser evacuades i es va interrompre la circulació entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú durant una hora. El tall va afectar cinc línies: R2 Sud, R14, R15, R16 i R17. El mateix dia també es va interrompre durant una estona la circulació entre Arc de Triomf i el Clot per l'avaria d'un tren, que va afectar les línies R1, R2 Nord, R3, R4, R11 i RG1.