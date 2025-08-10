10 de agost de 2025

Societat

Cau el sistema de megafonia i informació de Rodalies en algunes estacions

Publicat el 10 d’agost de 2025 a les 10:07

Nou incident a Rodalies, però aquest cop no és l'habitual: cap tren aturat, per ara, ni cap incident a una catenària. L'incident és la interrupció del servei de megafonia i informació en algunes estacions del país. Aquestes estacions són "nuclis" de Rodalies, segons informa l'empresa. Per a saber els trens que venen i cap a quina destinació van Rodalies recomana fixar-se en el panell frontal i laterals dels trens.

 

