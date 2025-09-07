Rodalies: un de cada quatre combois envellits té incidències en la climatització

Rodalies ha registrat almenys 146 incidències en la climatització en els trens des del maig i fins al 17 d'agost. Coincidint amb els mesos de més calor, els sindicats asseguren que un de cada quatre combois envellits ha patit fallades en l'aire condicionat aquest estiu i diuen que les avaries són "recurrents" en els trens més antics. Malgrat que es tracta d'un percentatge "ínfim" si es compara amb el total de circulacions diàries de Rodalies -més de 100.000-, remarquen l'impacte que tenen en milers d'usuaris, sobretot en les hores punta i els períodes d'onades de calor. "La percepció que té el viatger és negativa i hi ha situacions d'angoixa", diu el responsable del sector ferroviari de CCOO, Pau Mercè Arjona, en declaracions a l'ACN.
De les 146 incidències que han comunicat els treballadors a Renfe durant aquest període, 76 són per refredament insuficient i 70 per absència total d'aire condicionat, segons dades facilitades a l'ACN. Es tracta de dades que provenen d'informació que els mateixos treballadors comuniquen a l'empresa fent servir eines habilitades internament, de manera que les incidències reals podrien ser més si es consultessin els informes tècnics oficials de la companyia, que no són públics.
Els sindicats també recorden que hi ha aproximadament una quinzena de trens aturats en tallers per problemes amb l'aire, xifra que Semaf, que aglutina els maquinistes, considera "molt elevada". Els treballadors expliquen que els rècords de màximes que s'han registrat aquest estiu també han influït "notablement" a fer que els trens s'espatllin més, ja que, com qualsevol element tecnològic, l'exposició prolongada a temperatures molt elevades acaba produint avaries.
Una flota envellida
CCOO assegura que les fallades responen principalment a l'envelliment de la flota i recorda que hi ha trens que circulen des de fa més de 30 anys. Són precisament aquests, segons explica el responsable del sector ferroviari del sindicat, els que han ocasionat més problemes durant l'estiu, ja que tenen "menys capacitat de reacció" en els sistemes de climatització.
El líder sindical confia que la situació millori quan arribin els nous trens de Rodalies i explica que en aquests ja s'ha previst que hauran d'estar exposats a temperatures més altes per l'impacte del canvi climàtic. "Seran trens més adients", apunta.
El sindicat remarca que la situació actual és "inacceptable" en un servei públic que transporta més de 300.000 persones diàriament i diu que els problemes són un "símptoma del deteriorament del parc i la insuficiència del manteniment". "Si no es resol amb urgència, la problemàtica es repetirà cada estiu, agreujada pels efectes de la crisi climàtica", avisa.
El responsable del sector ferroviari lamenta que les avaries en l'aire condicionat siguin un element que "no es té tant en compte" a l'hora de reparar-se perquè hi ha altres qüestions més urgents. "Volem revertir-ho perquè considerem que la climatització i la sensació del viatger baixen la qualitat del servei", diu Mercè Arjona, que assenyala els perjudicis en termes de salut. "La calor dins del tren pot ser un element de risc", afegeix. De fet, explica que els maquinistes podrien negar-se a circular i aturar el tren si consideren que la temperatura del comboi és molt elevada tant per la seva seguretat com per la dels viatgers.
Campanyes específiques de Renfe a l'estiu
Renfe defensa que durant els pics de calor i fred més extrems fa campanyes específiques de manteniment i de revisió dels sistemes de climatització. Així mateix, l'empresa ferroviària explica que els equips estan preparats per operar entre els -10 i 40 graus, que "en situacions excepcionals", quan les temperatures exteriors superen aquests rangs, poden activar "mecanismes de protecció automàtica" per evitar avaries més grans. Aquests poden ocasionar "incidències puntuals" en la temperatura interior dels trens perquè, segons detalla, la pressió del gas refrigerant es dispara i provoca una parada temporal de l'equip fins que el sistema s'estabilitza.
La companyia també justifica que, de vegades, els usuaris perceben manca d'aire condicionat perquè en els trens de Rodalies hi ha un "trànsit molt freqüent d'obertura de portes" a les estacions, que provoca una "entrada constant" d'aire calent de l'exterior. "En molts casos els equips sí que estan funcionant correctament, però la sensació tèrmica es pot veure alterada per les condicions operatives del servei", afirma.
En cas que hi hagi incidències en la climatització, Renfe assegura que aplica mesures "immediates" i assenyala que manté un "compromís" amb la "millora continua del confort a bord", especialment en un context de canvi climàtic, on els episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents i intensos. "El manteniment preventiu, la inversió en modernització i l'aplicació de mesures operatives ràpides davant d'incidències són claus", sentencia.
Queixes dels usuaris
Aquest estiu, coincidint amb les onades de calor, els usuaris han fet visibles les seves queixes a les xarxes socials, on han denunciat que, amb temperatures superiors als 30 graus, hi havia trens plens de passatgers que circulaven sense aire.
Preguntats per l'ACN a l'estació de Sants de Barcelona, la majoria dels usuaris reconeixen que la calor dins dels trens és intensa i diuen que sovint les estacions tampoc gaudeixen d'una bona climatització. Així opina l'Àlex, un passatger de l'R4 que ha explicat que acostuma a esperar-se al vestíbul de l'estació fins que arriba el seu tren, ja que allà la calor és més suportable que prop de les vies.
El Jaume, un altre usuari, valora positivament la climatització dins dels trens de Rodalies, però lamenta que a les andanes la calor és molt més acusada i posa com a exemple la de la Plaça Catalunya de Barcelona, on a més, no funcionen les escales mecàniques. "La majoria estan avariades des de fa sis mesos", afirma l'usuari, que reconeix que això agreuja la sensació de calor.
La Valèria, que agafa l'R2 Sud com a mínim dos cops per setmana, també explica que s'espera al vestíbul per evitar les altes temperatures. Pel que fa a la calor dins els trens, reconeix que la majoria dels vagons disposen d'aire condicionat, però que "l'afluència d'usuaris" fa que la calor sigui intensa. "En diverses ocasions he sentit queixes i fins i tot he vist a gent canviant-se de vagó per estar més còmode", diu.
En Jessey Abraham, un veí de Santa Coloma de Gramenet i usuari habitual de l’R2, comparteix que dins els trens "fa molta calor" i ho associa a "l'acumulació de persones". Per a combatre les altes temperatures, explica que sempre viatja preparat: porta un ventall, una ampolla d’aigua, i de vegades, un petit ventilador. "I em serveix bastant", diu.
La Chiara, una altra usuària, subratlla que utilitza més sovint el metro que Rodalies, però assegura que la sensació a les andanes és similar. Segons diu, aquest és un problema que pateixen la majoria de les ciutats metropolitanes, perquè és "difícil climatitzar un espai subterrani". Ara bé, indica que "sempre hi ha marge per millorar".