Barcelona encara no té clar com cobrar la meitat de multes que imposa als turistes

Barcelona desplegarà una nova unitat nocturna de la Guàrdia Urbana al districte de Sant Andreu abans que acabi l'any. D'aquesta manera, aquest se sumarà als que ja compten amb unitats pròpies de nit: Ciutat Vella, l'Eixample, Sants-Montjuïc i Sant Martí, aquests dos últims des d'aquest estiu. La resta actualment comparteixen unitats i l'objectiu és que tots els districtes tinguin unitats de nit pròpies aquest mandat.
Així ho ha anunciat en una entrevista a l'ACN el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, que assenyala que l'objectiu és oferir una resposta més ràpida davant de "contingències" durant la nit. Batlle també apunta que la situació dels botellots ha millorat i aposta pel servei de mediació per prevenir actes incívics.
De fet, creu que l'activitat nocturna a la ciutat ha millorat i apunta que hi ha influït el "capteniment" del sector de l'oci nocturn i la implicació del sector de la restauració, així com el paper de la comissionada de la nit, Carmen Zapata. Ara, diu, sobretot els problemes de convivència se centren en l'espai públic. En aquest context, l'Ajuntament ha creat el servei de mediació nocturna i ha ampliat les funcions d'aquest servei per conscienciar la ciutadania que el gaudi de la nit ha de ser "compatible" amb el descans i el manteniment de les normes de convivència. "Estem en el bon camí", destaca.
Els serveis de mediació, elementals
Segons ell, la situació dels botellots ha millorat i l'activació de serveis de mediació serveix tant per actuar en situacions d'espai públic com també per dialogar amb els titulars de restaurants o locals perquè es compleixi amb els horaris de tancament o es limiti el soroll. En aquest sentit, apunta que si bé la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ja tenen una presència habitual per prevenir delictes, la mediació serveix per prevenir "actituds incíviques". Segons dades del consistori fetes públiques al juny, des de l'any 2021, la presència de la Guàrdia Urbana en el torn de nit ha augmentat de manera progressiva, i s'ha passat de 435 agents a 746, un augment del 71,5%.
El "repte" de fer més efectives les sancions
Precisament en relació amb la convivència i el civisme, una de les carpetes que el tinent té sobre la taula és la reforma de l'ordenança de convivència -que fa 20 anys que està en vigor- per adequar-la a la realitat que viu la ciutat. La proposta del govern va superar el primer tràmit el mes passat amb el vot a favor del PSC i ERC i l'abstenció de Junts. Tanmateix, caldrà el suport dels grups perquè aquesta s'aprovi definitivament al novembre, quan es preveu votar-la. Batlle explica que s'està mirant d'integrar les posicions de l'oposició i que la idea sempre ha estat intentar acceptar el màxim d'al·legacions.
Un dels punts significatius de la proposta d'ordenança de l'Ajuntament, i també de crítica des d'alguns sectors com BComú, és l'enduriment d'algunes sancions per incivisme. Sobre això, Batlle reconeix que s'han augmentat fets sancionables, però argumenta que també s'han introduït mesures alternatives a la sanció econòmica.
Es cobra poc més del 50% de les sancions
El que sí que li preocupa, en qualsevol cas, és el "repte" de fer més efectiu el cobrament de sancions. Segons dades del consistori només es cobra poc més del 50% de les sancions que es posen, un percentatge que l'Ajuntament vol incrementar. Així, Batlle afirma que han adquirit el compromís per fer "més efectives" les sancions i estan parlant amb l'Institut Municipal d'Hisenda per veure de quina manera es pot fer.
D'altra banda, l'Ajuntament valora positivament el treball fet amb el Gremi d'Hotels perquè també ajudi a difondre entre els visitants i els turistes les normes de convivència actuals a la ciutat de Barcelona. "Està anant força bé", valora tot destacant la "relació molt fluida" amb el gremi.
Les denúncies per infraccions per incivisme augmenten
D'acord amb dades publicades el mes passat, les denúncies per infraccions vinculades a l'incivisme a Barcelona han augmentat. Segons dades municipals, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han posat un total de 97.003 denúncies el 2024 per infraccions de l'ordenança de convivència, un lleuger augment respecte al total del 2023, quan les denúncies van ser 94.516. D'entre totes, destaca l'augment de les denúncies per consum d'alcohol (10,3%) o per fer necessitats fisiològiques al carrer (26,8%), mentre que baixen les relacionades amb la venda ambulant o la contaminació acústica.