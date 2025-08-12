La taxa d'emancipació juvenil a l'Estat cau a mínims i se situa en el 15,2%, la xifra més baixa en vint anys

La taxa d'emancipació juvenil a l'Estat ha caigut a mínims i es va situar en el 15,2% finals del 2024, la xifra més baixa en un tancament d'any des del 2006. Així ho recull un informe del Consell de la Joventut d'Espanya, que indica que en el cas de Catalunya el percentatge va situar-se lleugerament per sobre de la mitjana (17,6%). El document apunta que els menors de 29 anys han de destinar un 92,3% del sou a l'habitatge per viure sols i assegura que amb els lloguers en màxims històrics, que xifren en 1.080 euros mensuals, el jovent es troba "en un escenari crític" que "està consolidant una generació inquilina". Segons l'estudi, un 57,9% dels joves viuen de lloguer i, d'aquests, gairebé un terç comparteix pis per poder assumir despeses.
Pel que fa a la compravenda d'habitatge per part dels joves, l'organització conclou que "tampoc ofereix un panorama encoratjador". El document publicat aquest dimarts xifra en 197.210 euros el preu mitjà a l'Estat d'un habitatge de compra, que asseguren que equival a 14 anys de salari d'un jove. En la mateixa línia, l'entrada necessària per adquirir un immoble -al voltant de 59.000 euros- suposa quatre anys complets de sou.
Si s'observa el mercat laboral, el Consell de la Joventut d'Espanya admet "alguns signes de millora", com ara la taxa d'atur juvenil, que es troba en el valor més baix des del 2007, però assegura que "la precarietat persisteix". Entre els menors de 25 anys, el document apunta que un 35,5% compaginen feina amb estudis, percentatge més alt entre les dones (40,5%) i que "no para de créixer". També assenyala que el 36,2% del jovent està sobrequalificat.
"La manca d'accés a l'habitatge continua sent el principal fre pel desenvolupament d'un projecte vital independent entre el jovent, perpetuant una situació que combina precarietat, sobreendeutament i risc de pobresa", diu l'organització, que demana una "intervenció real" en el mercat. "La situació del jovent empitjora perquè l'habitatge s'ha convertit en un negoci amb el qual unes poques persones es lucren, mentre molts joves paguen amb el seu present i el seu futur", sentencia.