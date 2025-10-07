Els usuaris de l'R3, sorpresos amb el bon servei dels busos el primer dia del macrotall: «És millor que el tren»

"Ha estat millor que el tren". Això ha dit Teodoro Trofimov, un usuari afectat pel macrotall de l'R3, en baixar de l'autobús que l'ha portat des de la Garriga fins a Barcelona, a l'estació Fabra i Puig. En la mateixa línia, Emma Gil, que venia des de Parets del Vallès, s'ha quedat "sorpresa" perquè "ho han fet superbé". Aquestes són les primeres reaccions al funcionament dels busos que durant un any i mig hauran de transportar tots els usuaris que no podran utilitzar els trens. Per contra, les crítiques han aparegut entre els que volien fer el recorregut al revés, és a dir, des de la capital catalana fins a municipis del Vallès: "Acabarem la carrera i això continuarà així", han lamentat la Laura i la Laia, estudiants de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).
El dimarts ha començat amb la circulació interrompuda entre la Garriga i Vic durant 45 minuts a causa d'una incidència al sistema de senyalització. Malgrat això, el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha dit que el pla alternatiu per carretera està funcionant "raonablement bé" en una primera valoració des de l'estació de Centelles (Osona). També ha destacat el fort desplegament d'informadors, que formen unes 90 persones repartides per totes les estacions i punts intermodals. La seva funció és "guiar i encaminar els clients".
Per la seva banda, el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, valorat positivament el dispositiu i ha celebrat l'inici de les obres després de "molt temps sense inversions". Pel que fa als retards, ha admès que n'hi ha alguns, però assegura que és pel fet que hi hagi una via única que "qualsevol incidència pot afectar una mica més". Amb tot, ha assegurat que tot i que pugui haver-hi algun retard, l'enllaç amb els busos "està garantit".
Davant la poca afluència d'usuaris a Centelles, Carmona ha justificat que el pla que s'ha dissenyat és "molt ambiciós" i que hi ha una seixantena de busos. Per això, "s'ha distribuït molt la demanda", ha explicat. Segons ha apuntat, Centelles absorbeix la part nord de la línia, la Garriga els viatgers específics de la zona i Canovelles la part baixa de la línia. A més, assegura que s'ha informat prèviament de tots aquests detalls "perquè el viatger pugui adaptar el seu desplaçament a la nova rutina de mobilitat".
Sobre la petició que ha fet l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, d'incrementar la freqüència d'autobusos, Carmona ha dit que analitzaran la seva demanda, tot i que ha assegurat que "avui a la Garriga a les hores punta hi havia autobusos suficients". "En funció de com evolucioni el volum de viatgers anirem adaptant el pla alternatiu a les necessitats dels clients", ha assegurat.
"Falta la tornada, creuarem els dits"
Els usuaris afectats per les obres de l'R3 de Rodalies hauran d'acostumar-se els pròxims mesos a utilitzar el servei alternatiu per carretera. En el primer dia de les obres, Emma Gil ha explicat que normalment intenta arribar a les 9 a la feina, però que avui arribarà abans: "He agafat el bus de les 7.34 h i ha sortit perfecte (...) per ser el primer dia, una bona sorpresa". La por ara és que la puntualitat continuï estable de cara a la tarda: "Falta la tornada, creuarem els dits", ha dit.
També Trofimov considera que el bus ha sigut "millor que el tren": "Al tren sempre hi ha retards", ha recordat. Tal com ha reclamat l'alcaldessa de la Garriga, Trofimov s'ha queixat que quan ha agafat el bus hi ha hagut gent que no ha pogut pujar perquè "ja s'havia omplert". "Jo he entrat un dels últims, per sort", ha dit. "No em sembla bé que es quedi gent a fora, això em sembla malament", ha denunciat.