L'Ajuntament de Tona, molt a prop d'adquirir la finca Estabanell

L'Ajuntament de Tona està cada vegada més a prop d'adquirir els terrenys de l'antiga fàbrica Estabanell, ubicada en una zona molt cèntrica del municipi.
Es tracta d'una finca de més de 10.700 metres quadrats, els quals es destinarien a acollir nous equipaments municipals, com la residència per a la gent gran o les dependències de la policia local. Al mateix temps, també possibilitaria l'ampliació del parc d'habitatge de promoció pública.
Les converses entre el govern municipal i la propietat avancen a bon ritme i, prova d'això, és que el consistori inclourà una partida per a l'adquisició dels terrenys en el pressupost pel 2026, que es portarà a debat en un ple extraordinari aquest dijous.
"Les negociacions van per bon camí, però per normalitzar-ho ho hem d'incloure en el pressupost", explica l'alcalde de Tona, Lluís Ges. Per la seva banda, la regidora d'Hisenda i Desenvolupament Local, Judit Sardà, apunta que és una operació "estratègica" pel futur del municipi.
La finca podria ser municipal a principis del 2026
El batlle de Tona apunta que, si no hi ha cap imprevist, l'Ajuntament podria adquirir la finca Estabanell a principis de 2026.
El municipi compta amb una trentena d'equipaments municipals, "alguns dels quals han quedat obsolets i han perdut funcionalitat", detalla Ges, que posa d'exemple, la Residència d’Avis de Can Codina, Can Licus, les dependències de la Policia Local, l’Escola de Música o els locals destinats a entitats. Amb la compra dels terrenys, el consistori donaria solucions a mancances estructurals, d’accessibilitat o d’espai i, al mateix temps, impulsaria les polítiques d'habitatge.
L'antiga fàbrica Estabanell de Tona va deixar de funcionar a principis del segle XXI. És un edifici amb molta història i amb un gran valor patrimonial i sentimental. Consta de més de 10.700 metres quadrats de superfície repartits en diverses naus i espais a planta baixa.
"L'adquisició ens permetria reorganitzar i donar cabuda a nous equipaments", insisteix Lluís Ges.
La idea del consistori és enderrocar algunes de les naus per fer l'espai més agradable, així com substituir les cobertes d'amiant. Pel que fa als usos, s'hi voldria traslladar la residència per a gent gran o oferir nous serveis per a les entitats del municipi, així com destinar un espai per a guardar les carrosses dels Reis i altres materials festius o reubicar-hi les dependències de la policia local, que actualment estan a l'Ajuntament.
Amb tot, s'ha licitat la redacció del Pla Director d’Equipaments Municipals amb la finalitat d'actualitzar-lo per "prendre decisions objectivament" pel que fa als usos que es donaran a la finca un cop l'ens l'hagi adquirit.
A més, l'alcalde detalla que s'han mantingut converses amb la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central per a reformular aspectes urbanístics, i les sensacions són bones.
Una partida d'1,7 milions d'euros per adquirir la finca
"Estem convençudes que arribarem a un acord amb la part propietària", insisteix la regidora Judit Sardà.
Per avançar en les negociacions, però, el consistori necessita adjudicar una partida per a materialitzar l'adquisició que estigui "disponible des del minut zero per no haver de fer modificacions de crèdit i perdre temps", explica Sardà.
En aquesta línia, el pressupost pel 2026, que es debatrà en un ple extraordinari aquest mateix dijous, ja incorpora una dotació econòmica d'1,7 milions d'euros amb aquesta finalitat.
La xifra s'ha estipulat a partir de les conclusions d'un estudi extern per conèixer el valor dels terrenys.
Com ho finançarà l'Ajuntament?
La regidora d'Hisenda i Desenvolupament Local detalla que, pel 2026, l'Ajuntament parteix d'una situació econòmica "molt favorable": "L'estructura del pressupost admet una inversió com aquesta", apunta.
Del total pressupostat per a comprar la finca, el consistori preveu obtenir 1,3 milions d'euros a través del Programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona, la qual també ha adjudicat una subvenció nominativa a Tona per un import de 250.000 euros. Finalment, els 150.000 euros restants es finançaran demanant un crèdit amb una entitat bancària.
"Estem davant d'una inversió molt estratègica per Tona i els rendiments aniran venint amb el temps", remarca Sardà.
La ràtio d'endeutament de l'Ajuntament permet una injecció econòmica d'aquestes característiques, ja que en acabar l'any, el deute de Tona vorejarà el 7%. Si bé amb l'adquisició de la finca Estabanell l'endeutament incrementarà, la regidora reitera que "és una bona operació financera", a més que “l’endeutament resultant continuarà sent moderat i per sota del de la majoria de municipis de la província”.
Pel que fa als futurs usos, el govern encara no ha pensat com ho cobrirà i insisteixen que les següents fases dependran de les arques municipals.
Amb tot, es contempla la possibilitat que, si algunes entitats i serveis es traslladessin a la nova finca, es podrien vendre les propietats municipals on s'ubiquen actualment per a sufragar part del projecte.