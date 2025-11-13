Tona es prepara per la Festa Major de Sant Andreu amb protagonisme especial de la Fira Joc-Joc

Amb les primeres glaçades de la temporada arriba una nova edició de la Festa Major de Sant Andreu de Tona, el patró del municipi.
La festivitat té lloc del 21 al 30 de novembre i, gran part del protagonisme, se l'emporta la Fira Joc-Joc, quan el municipi es converteix en un espai on famílies i aficionats als jocs poden gaudir d'una jornada d'activitats repartides per diferents equipaments municipals.
Fira Joc-Joc 2025
El pròxim 22 de novembre arriba a Tona una nova edició de la Fira Joc-Joc, un espai per a tota la família i per aficionats als jocs a on gaudir d'una jornada farcida de propostes d'entreteniment en diferents equipaments municipals.
L'espai central de la fira serà la plaça Major, on hi haurà la tradicional Fira de la Pesseta amb Guixot de 8, jocs amb materials recuperats, un taller amb materials reciclats i la tómbola.
Els jocs de carrer i el mercat d'artesans i productes locals s'ubicaran al carrer Antoni, mentre que a la Sala La Canal s'hi instal·laran els jocs moderns. A la Biblioteca Caterina Figueras hi haurà els jocs adaptats per a persones invidents i un espai de baixos estímuls sensorials per a persones amb hipersensibilitat.
L'edició d'enguany de la Fira Joc-Joc presenta novetats, entre les quals en destaca la realització d'un taller pensat per a persones que vulguin ser autores de jocs de taula, així com docents que vulguin aprendre a crear jocs per a poder utilitzar a les aules. S'impartirà a l'escola l'Era de Dalt i anirà a càrrec de Diego García González, docent de la Universitat de Deusto i CEO del Grup Hal.
També s'impulsa el nou Concurs JocJoc, format per un jurat d'infants que atorgaran un premi –simbòlic, un distintiu- a un joc comercial adreçat a nens i nenes. Es tracta d'una prova pilot única a Europa.
La Fira Joc-Joc 2025 també serà el punt de celebració del 20è aniversari de la Cia. Katakrak, una companyia que crea jocs amb materials reciclats que va néixer del moviment vinculat a la Fira de la Pesseta –la festa predecessora de l'actual esdeveniment-.
Enguany hi tornarà a haver el servei del trenet que ofereix la possibilitat de desplaçar-se pels diferents punts del municipi on s'han ubicat les activitats sense necessitat d'agafar el vehicle privat.
Festa Major de Sant Andreu 2025
Al llarg de 10 dies, del 21 al 30 de novembre, Tona celebra la Festa Major de Sant Andreu, patró del municipi. La disbauxa s'instal·larà a cada racó del municipi amb propostes festives, populars i culturals per a tots els públics.
Si bé la Fira Joc-Joc n'és l'activitat protagonista, a la festivitat no hi faltaran les activitats més populars com els correfocs, les cercaviles de gegants, música o teatre.