12 de novembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Una aurora boreal tenyeix de tons rosats el cel d'Osona

És un fenomen difícil d'observar a casa nostra: el darrer episodi va ser ara fa just un any, l'11 d'octubre del 2024

  • Aurora boreal captada des de Sant Bartomeu del Grau la matinada del 12 de novembre de 2025. -

ARA A PORTADA

Publicat el 12 de novembre de 2025 a les 11:06
Actualitzat el 12 de novembre de 2025 a les 12:03

Al·lucinant episodi meteorològic a Osona i el Lluçanès. Aquesta matinada, el cel de les nostres comarques s'ha tenyit de tons rosats convertint el paisatge en un espectacle pels cinc sentits. El que ha deixat bocabadats a totes aquelles persones que per un motiu o altre han hagut de matinar, ha estat una aurora boreal.

El fotògraf osonenc Emili Vilamala l'ha captat amb el seu objectiu des de Sant Bartomeu del Grau.

Aquest és un fenomen difícil d'observar des de casa nostra, encara que els darrers temps, se n'han pogut veure diverses.

Una aurora boreal consisteix en una llum natural que apareix al cel nocturn de les regions properes a les zones polars, per exemple, els països del nord d'Europa.

Les aurores boreals es formen a causa de l'impacte de les partícules de vent solar amb el cap magnètic de la Terra i, per observar-les amb plenitud, cal allunyar-se dels punts amb més contaminació lumínica.

És un fenomen meteorològic rar a Catalunya. Curiosament, la darrera que recordem a Osona i el Lluçanès data de l'11 d'octubre del 2024, ara fa just un any.

Et pot interessar