Al·lucinant episodi meteorològic a Osona i el Lluçanès. Aquesta matinada, el cel de les nostres comarques s'ha tenyit de tons rosats convertint el paisatge en un espectacle pels cinc sentits. El que ha deixat bocabadats a totes aquelles persones que per un motiu o altre han hagut de matinar, ha estat una aurora boreal.
El fotògraf osonenc Emili Vilamala l'ha captat amb el seu objectiu des de Sant Bartomeu del Grau.
Aquest és un fenomen difícil d'observar des de casa nostra, encara que els darrers temps, se n'han pogut veure diverses.
Una aurora boreal consisteix en una llum natural que apareix al cel nocturn de les regions properes a les zones polars, per exemple, els països del nord d'Europa.
Les aurores boreals es formen a causa de l'impacte de les partícules de vent solar amb el cap magnètic de la Terra i, per observar-les amb plenitud, cal allunyar-se dels punts amb més contaminació lumínica.
És un fenomen meteorològic rar a Catalunya. Curiosament, la darrera que recordem a Osona i el Lluçanès data de l'11 d'octubre del 2024, ara fa just un any.